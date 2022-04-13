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Правительство возобновило общественный контроль за госзакупками
14:34 13.04.2022 |
Кабмин принял изменения в постановление по осуществлению публичных закупок в условиях военного положения, которыми возобновили общественный контроль за государственными закупками.
Об этом сообщает Министерство инфраструктуры, по инициативе которого и Prozorro возобновили контроль.
"Правительство приняло изменения в постановление от 2 марта 2022 г. № 185 по осуществлению публичных закупок в условиях военного положения.
Речь идет о трехсторонних договорах, заказчиками которых выступают областные военные администрации, а плательщиком - Укрзализныця за счет бюджетных средств. Заказчик такой закупки теперь обязан обнародовать уведомление о нем в течение 5 дней после согласования цен на товары", - пояснили в ведомстве.
Формирование сообщения о закупке будет осуществляться в автоматическом режиме посредством взаимодействия портала Prozorro с порталом заключения трехсторонних договоров на закупку и акцепт предложений (счетов) поставщиков.
Полный отчет о закупке товаров будет размещен заказчиками закупок впоследствии.
Таким образом, открытой стала информация о закупке продовольственных товаров и упаковочных товаров, санитарно-гигиенических товаров, горючего, лекарственных средств, вакцин, медицинских изделий и оборудования, строительных материалов для первоочередных работ на поврежденных боевыми действиями объектах.
Ранее заказчик должен был обнародовать отчет о договоре, заключенный без использования электронной системы и все сопутствующие документы в течение 20 дней со дня завершения военного положения.
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