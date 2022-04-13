Для быстрого восстановления Украине нужно $70 миллиардов инвестиций в год - Минэкономики

Для быстрого послевоенного восстановления Украина должна выйти на темпы получения инвестиций в размере примерно 35% ВВП, или $70 миллиардов в год в течение как минимум десяти лет.

Об этом в эфире телемарафона сказал заместитель Министра экономики Украины Денис Кудин, передает Укринформ.

«Для быстрого послевоенного восстановления мы должны выйти на темпы инвестиций примерно 35% ВВП. Последний ВВП у нас был 200 миллиардов долларов. 35% - это примерно 70 миллиардов долларов ежегодно», - подчеркнул Кудин.

По его словам, такие долговременные инвестиционные ожидания вызваны объемами разрушений и нанесенного нашей экономике ущерба.

«Нельзя все восстановить за один год. Усилия (инвесторов) должны быть направлены хотя бы за десять лет», - сказал замминистра.

Он подчеркнул, что благодаря возросшему интересу Украины со стороны как иностранных государств, так и иностранных компаний, у нашей страны есть шанс пригласить ведущих инвесторов.

«Чтобы экономика выросла, нам нужно больше производств, больше предприятий в сфере услуг. Для этого требуются инвестиции. Мы работаем со многими ведущими странами мира, акции которых котируются на биржах. Наша ключевая задача, чтобы они пришли в Украину, открыли здесь бизнес и начали здесь работать», - подчеркнул Кудин.

Он также сказал, что правительство приступило к централизованному планированию развития отраслей экономики и определяет предприятия, которые нужно создать. В рамках этого планирования для возможных иностранных инвесторов разрабатываются готовые проектные решения.

Как сообщалось, по прогнозам Европейского банка реконструкции и развития, война россии против Украины погрузит обе страны в самое экономическое сокращение за последние 25 лет, но Украина может резко восстановиться в 2023 году, если в ближайшее время будет достигнуто прекращение огня.