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Для быстрого восстановления Украине нужно $70 миллиардов инвестиций в год - Минэкономики
08:51 13.04.2022 |
Для быстрого послевоенного восстановления Украина должна выйти на темпы получения инвестиций в размере примерно 35% ВВП, или $70 миллиардов в год в течение как минимум десяти лет.
Об этом в эфире телемарафона сказал заместитель Министра экономики Украины Денис Кудин, передает Укринформ.
«Для быстрого послевоенного восстановления мы должны выйти на темпы инвестиций примерно 35% ВВП. Последний ВВП у нас был 200 миллиардов долларов. 35% - это примерно 70 миллиардов долларов ежегодно», - подчеркнул Кудин.
По его словам, такие долговременные инвестиционные ожидания вызваны объемами разрушений и нанесенного нашей экономике ущерба.
«Нельзя все восстановить за один год. Усилия (инвесторов) должны быть направлены хотя бы за десять лет», - сказал замминистра.
Он подчеркнул, что благодаря возросшему интересу Украины со стороны как иностранных государств, так и иностранных компаний, у нашей страны есть шанс пригласить ведущих инвесторов.
«Чтобы экономика выросла, нам нужно больше производств, больше предприятий в сфере услуг. Для этого требуются инвестиции. Мы работаем со многими ведущими странами мира, акции которых котируются на биржах. Наша ключевая задача, чтобы они пришли в Украину, открыли здесь бизнес и начали здесь работать», - подчеркнул Кудин.
Он также сказал, что правительство приступило к централизованному планированию развития отраслей экономики и определяет предприятия, которые нужно создать. В рамках этого планирования для возможных иностранных инвесторов разрабатываются готовые проектные решения.
Как сообщалось, по прогнозам Европейского банка реконструкции и развития, война россии против Украины погрузит обе страны в самое экономическое сокращение за последние 25 лет, но Украина может резко восстановиться в 2023 году, если в ближайшее время будет достигнуто прекращение огня.
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