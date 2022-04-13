Правительство выделило дополнительные 2,3 миллиарда на кредиты аграриям по программе «5-7-9»

Кабинет Министров принял постановление о дополнительном выделении более 2,3 миллиарда гривен для реализации изменений льготного кредитования предпринимателей сельскохозяйственной отрасли в рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9%»

Об этом в своем обращении сказал премьер-министр Денис Шмигаль, передает корреспондент Укринформа.

«Дополнительно выделили сегодня 2,3 млрд. гривен на программу «5-7-9». Эту программу мы тоже переформатировали. Теперь каждый предприниматель может получить кредит под 0% в размере до 60 млн. гривен. Проценты перед банком оплатит государство», - подчеркнул Шмигаль.

По его словам, перезапуск и возобновление работы бизнеса необходимо условие устойчивости экономики Украины, поэтому правительство пытается всячески способствовать этому.

Как сообщалось, 5 апреля Премьер-министр Денис Шмигаль и представители государственных банков и бизнес-ассоциаций Украины обсудили вопросы кредитования бизнеса в условиях военного положения. По мнению главы правительства, банки, в том числе государственные, обладают достаточной ликвидностью, чтобы кредитование заработало в полной мере. Во время встречи Премьер-министр призвал банки активнее и смелее кредитовать бизнес в рамках программы поддержки «Доступные кредиты 5-7-9%»