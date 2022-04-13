Из зоны боевых действий переместили уже более 250 предприятий - Шмигаль

Более 250 производственных предприятий при поддержке государства уже перемещены из зоны боевых действий в другие области. 121 из них уже трудятся.

Об этом в своем обращении сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, передает корреспондент Укринформа.

«Уже более 250 производственных предприятий при поддержке государства были перемещены в другие области. Из них 121 предприятие уже полностью функционирует на новом месте, остальные находятся в процессе перемещения», - сказал Премьер.

Еще 430 производств, по его словам, ждут своей очереди перемещения.

«Мы благодарны всем и каждому, кто продолжает работать. Кто платит налоги | Кто поддерживает украинский бизнес? Кто помогает нашим военным. Вместе мы сильны и только вместе победим врагов», - подчеркнул Шмигаль.

Как сообщалось, украинские предприятия, которые находятся в зоне активных боевых действий, могут получить государственную помощь в перемещении своих мощностей в Западную Украину. Для этого запущена программа по релокации украинских производств при поддержке государства.

В программу релокации бизнеса в Украине уже присоединились 14 областей: Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая, Винницкая, Волынская, Ровенская, Киевская, Днепропетровская, Черкасская, Полтавская и Кировоградская.