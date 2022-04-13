Правительство выделило еще 490 миллионов на восстановление дорожной инфраструктуры

Кабинет Министров выделил дополнительные 490 млн. грн. для базового восстановления и работы дорожной инфраструктуры, в том числе на освобожденных территориях.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмигаль на брифинге во вторник, 12 апреля, сообщает корреспондент Укринформа.

"На заседании Кабинета Министров приняли решение о выделении дополнительных 490 млн грн для базового восстановления и нормальной работы дорожной инфраструктуры, в том числе на уволенных территориях", - заявил Шмигаль.

Также он напомнил о выделенном ранее 1 млрд грн на первоочередное восстановление инфраструктуры в освободившихся городах и селах. В частности, 400 млн. грн. направлено для Киевской области, по 250 млн. грн. - Черниговской и Сумской областям. Еще 100 млн грн - Житомирщине.

Глава правительства добавил, что в прифронтовых городах продолжают раздавать бесплатные продуктовые наборы: "Государство закупает продукты преимущественно у украинских производителей, чтобы загрузить их заказами. По большинству позиций закупили от 30 до 80% всего необходимого".