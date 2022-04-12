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Всемирный банк готовит для Украины пакет помощи на 1,5 млрд долларов
16:53 12.04.2022 |
Глава Всемирного банка Дэвид Малпасс анонсировал новый пакет финансовой помощи для Украины. Он будет направлен на предоставление населению государственных слуг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Малпасс анонсировал новый пакет помощи во время выступления в Варшаве. Он заявил, что это стало возможно после того, как в понедельник была одобрена помощь Международной ассоциации развития в размере 1 млрд долларов, а также выплата 100 млн долларов соседней Молдове.
По словам главы Всемирного банка, данный транш поможет Украине предоставлять критически важные услуги, в том числе обеспечить выплаты медикам, пенсионерам и в рамках социальных программ.
Ранее Дэвид Малпасс заявил, что Всемирный банк предоставил Украине 973 млн долларов помощи из-за военного вторжения России.
Кроме того, Всемирный банк выделил 100 млн долларов на выплаты стипендий украинским студентам.
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