Украинский ритейл перелоцирует складские помещения на запад

Украинский ритейл перелоцирует складские помещения в западные области и страны ЕС, сообщил учредитель Watermelon Development Федор Арбузов агентству "Интерфакс-Украина".

"На сегодня все крупные торговые сети, как продуктовые, так и фешн, стремятся делать перелокацию своих складских площадей в западный более тихий регион. Некоторые даже выносят в Польшу и Венгрию", - сообщил Арбузов.

По его словам, в Польше уже дефицит в близлежащих к границе Украины регионах.

"Запрос есть оперативный, на небольшие форматы, с целью попробовать, как будет работать украинский рынок логистики с такими цепочками. Но свободных лотов на 2-5 тыс. кв. м уже нет", - сообщил Арбузов.

При этом многие ритейлеры подыскивают логистические помещения в Украине, соглашаясь даже на старые склады советских времен в западных областях.

"Ищут в Ужгороде, Ивано-Франковске, Львове, Стрые, Самборе… Все, что было во Львове арендовали в первые две недели войны. Сейчас добирают такие неудобные объекты, как аренда склада на втором этаже или помещения с низкими потолками. Забирают даже лоты по 500 кв. м", - говорит Арбузов.

Эксперт отмечает, что пока без ответа остаются запросы на логистическую недвижимость в западном регионе от крупных компаний.

"Запрос крупных операторов – от 1 тыс. кв. м и до 10 тыс. в классе "А". Предложение во Львове которое может появиться в ближайшие четыре-шесть месяцев (в составе Sparrow Park Lviv, Lviv Industrial Park, Galileo Logistics и другие). В целом мы ожидаем около 45 тыс. кв. м, половина из этих юнитов уже сдана по предварительным договорам", - конкретизировал Арбузов.

Он сообщил, что на фоне дефицита ставки на логистическую недвижимость Львова уже превысили столичные.

"Класс "А" уже не найдешь ниже $6/кв. м, чаще $7/кв. м плюс операционные, плюс НДС. Класс "В" – от $5/кв. м. По сути, ставки на склады приближаются к офисам", - сообщил Арбузов.

При этом на фоне активного развития логистики в западном регионе он не ожидает появления специализированных складов (фармацевтика, заморозка).

"Подобные проекты требуют допзатрат, строить для открытого рынка их не будут. А формата built-to-suit (под требования конкретного резидента) в Украине на данном моменте нет, поскольку никто не возьмется прогнозировать, что будет через два-три месяца", - считает Арбузов.

При этом эксперт подчеркнул, что логистика будет восстанавливаться первой.

"Это необходимый шаг для развития промышленности и ритейла", - констатировал Арбузов.