Российскими войсками повреждено более 20% логистической недвижимости столичного региона

Российскими войсками разрушено более 440 тыс.кв. м логистической недвижимости столичного региона, сообщил учредитель Watermelon Development Федор Арбузов.

"Больше всего пострадали направления, где шли жестокие военные действия: Варшавское, Житомирское, Броварское направления. Предложение качественной логистической недвижимости (класс "А" и "В") в столичном регионе к концу 2021 года достигло немногим более 2 млн кв. м, т.е. можно говорить о повреждениях более 20% складов", - сообщил Арбузов.

Он перечислил подтвержденные потери среди качественной логистической недвижимости классов "А" и "В+".

Варшавское направление: в Гостомеле полностью разрушен склад "Фокстрот" (почти 30 тыс.кв. м). Рядом склад 3 тыс.кв. м, где хранили семена, частично уничтожен, но подлежит быстрому восстановлению. Один из складов Dragon Capital (9 тыс.кв. м) сильно поврежден;

терминал Буча (тоже Dragon Capital) сильно пострадал, из 30 тыс.кв. м, примерно, половина уничтожена; частично поврежден "Терминал Ворзель" (15 тыс. кв. м); в Горенке сильно пострадал и на 90% разрашен склад Kuehne+Nagel Ukraine, площадью около 5 тыс., и офисное помещение.

Житомирская трасса: логистический парк "Комодор" (около 75 тыс. Кв. м) в Калиновке полностью уничтожен;

распределительный центр "АТБ" в Копылове (Макаровский р-н) – из общей площади 35 тыс.кв. м сильно повреждены около10 тыс. кв. м;

West Gate Logistic, Dragon Capital (с.Стоянка, 100 тыс. кв. м) практически весь уничтожен (вместе с товарами арендаторов Good Wine, "Watsons Bohnenkamp Україна", Ekol Logistics Ukraine, Logistic Plus);

полностью уничтожен комплекс класса "А" площадью около 20 тыс. кв. м "Юта сервис" в Чайках.

Броварское направление:

сильно пострадали Refrigerator Logistic Center (60 тыс. кв. м, основной арендатор МХП, также Fozzy Group), овощехранилище (35 тыс. кв. м) в Большой Дымерке непригодно к операционной деятельности;

логистический центр "АТБ" (24 тыс. кв. м) в Красиловке, рядом с Броварами, на разрушен на80%.

По словам эксперта, восстановление логистической недвижимости может произойти достаточно быстро.

"Технически, некоторые объекты можно восстановить за два-три месяца, но стоит вопрос компенсации потерь. Кто заплатит за эти работы – государство/сам девелопер/арендатор? В целом девелоперы готовы отстраивать и инвестировать в развитие, с дальнейшей компенсацией работ из фонда восстановления или репараций. Все ждут мирного неба для начала большого восстановления", - пояснил Арбузов.

Эксперт добавил, что одновременно с восстановлением логистики области будет продолжаться тренд на развитие инсити-логистики (комплексы, размещенные в черте города или вблизи).

"Будущее за быстрой доставкой. Кстати, в столице еще можно найти свободные площади. Например, открыты к аренде 13 тыс. кв. м класса "А" на Троещине и 9 тыс. кв. м класса "В" в Белогородке в 7 км от Окружной", - сообщил Арбузов.