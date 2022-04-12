Рынок новых коммерческих авто в Украине в марте сократился почти в 11 раз

Первичные регистрации новых коммерческих автомобилей (включая большегрузные) в Украине в марте текущего года сократились почти в 11 раз по сравнению с тем же месяцем 2021 года – до 108 ед.

Согласно обнародованным на сайте ассоциации "Укравтопром" статистическим данным, по сравнению с февралем-2022 регистрации сократились в 8,7 раза.

Первое место в мартовском рейтинге смог сохранить Renault с падением регистраций в 4,5 раза – до 33 машин, а на второе место вышла Iveco (в марте-2021 года – 15-я строчка рейтинга) с регистрацией 17 машин против 22 ед. годом ранее.

На третьем месте Ford – 15 машин (в 6 раз меньше), на четвертом – Fiat c 7-ю машинами и падением продаж почти в 20 раз.

Белорусский МАЗ замыкает пятерку с шестью грузовиками против 87 в марте прошлого года. Зарегистрировано также два российских грузовика КАМАЗ (против 13 ед.).

"Укравтопром" обнародовал также статистику первичных регистраций новых автобусов, согласно которой в прошлом месяце зарегистрировано только два автобуса (оба марки Ford) по сравнению со 106 ед. в марте-2021.

Как сообщалось, украинский парк новых грузовых и спецавтомобилей в 2021 году пополнили 15,9 тыс. новых машин, что на 37% больше, чем в 2020 году.