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Минфин прогнозирует дефицит госбюджета Украины в апреле-мае-2022 до $5-7 млрд в месяц
10:41 12.04.2022 |
Министерство финансов прогнозирует рост дефицита государственного бюджета Украины с $2,7 млрд в марте до $5-7 млрд в апреле и в мае в месяц.
Об этом глава Минфина Сергей Марченко сказал в интервью Financial Times и призвал международное сообщество к финансовой поддержке Украины.
"Мы находимся в состоянии сильного стресса, в самом худшем состоянии. Это вопрос выживания нашей страны", - сказал министр.
"Если вы хотите, чтобы мы продолжали бороться в этой войне, чтобы выиграли эту войну... так помогите нам", - добавил Марченко.
По его словам, оценка инфраструктурных потерь из-за войны выросла до $270 млрд, тогда как в конце марта премьер-министр называл цифру в $120 млрд. Более 7 тыс. жилих домов разрушено или повреждены. Около 30% украинских предприятий остановились, 45% работают частично. Потребление электроэнергии упало на 35%, резко сократилась торговля.
При этом правительство пошло на сокращение расходов госбюджета более чем на $6 млрд, однако этого мало, так как доходы лишь несколько превышают половину поступлений довоенного уровня.
"Мы можем сократить некоторые расходы, но это не может покрыть дефицит", - подчекркнул Марченко.
Говоря о дефиците госбюджета по итогам 2022 года, который изначально был запланирован на уровне 3,5% ВВП, Марченко отметил, что он будет расти многократно в зависимости от длительности войны.
В то же время Украина продолжит проводить платежи по госдолгу, чтобы избежать дефолта или реструктуризации, подчеркнул глава Минфина.
При этом говоря о выделении конгрессом США военной и гуманитарной помощи Украине и другим странам, которые пострадали от войны в размере $13,6 млрд, министр подчеркнул, что Украина не получит ни цента.
"Это не прямая бюджетная поддержка. Мы не можем использовать ее для пополнения дефицита", - сказал Марченко.
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