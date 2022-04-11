Украина получила от Швеции кредит EUR44,5 млн на первоочередные соцрасходы

"Мы благодарны Швеции, а также другим нашим европейским партнерам за весомую финансовую поддержку, которую мы получаем, в частности, через инструменты Всемирного банка. Такая помощь позволит Украине усилить финансирование социально-гуманитарных направлений и обеспечить макрофинансовое равновесие нашего государства", - приводятся в релизе слова министра финансов Сергея Марченко.
Минфин уточнил, что в рамках Соглашения данный заем от Всемирного банка предоставляется на бюджетную поддержку для обеспечения первоочередных социальных расходов, а также расходов на здравоохранение.