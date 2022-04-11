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Люди с освобожденных от оккупантов территорий смогут получить выплаты, - Минсоцполитики
08:58 11.04.2022 |
Правительство приняло решение, согласно которому средства с гуманитарного счета, открытого НБУ Минсоцполитики, разрешено использовать также и для оказания денежной помощи пострадавшим от военных действий. Денежные выплаты будут предоставляться людям, которые оставались в городах, где происходили активные боевые действия, и которые сейчас освобождены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.
Как отметили в пресс-службе, на территориях, где велись активные боевые действия, не работали банки, почта, органы социальной защиты.
"Люди, даже получая социальные выплаты или пенсию на карточку, просто не имели возможности пользоваться ими. И сейчас, до восстановления инфраструктуры, в том числе, до восстановления работы финансовой инфраструктуры нуждаются в средствах", - сказала министр Марина Лазебная.
При этом, прорабатываются как быстрые механизмы, определенная "неотложная финансовая помощь", для которой и нужно было предоставить возможность использовании средств с гуманитарного счета в НБУ, так и система выплат, которая будет финансироваться из государственного бюджета, прокомментировала Лазебная.
Напомним, по состоянию на 8 апреля 2022 года остаток средств на счету Министерства социальной политики, который Национальный банк открыл для гуманитарных целей, составляет 320,5 млн грн.
Министерство социальной политики Украины уже перечислило с него более 76,5 млн грн с целью оказания гуманитарной помощи пострадавшим от вооруженной агрессии России.
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