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Правительство впервые выделило средства на восстановление освобожденных территорий
22:57 10.04.2022 |
На восстановление освобожденных от российских захватчиков населенных пунктов направлен первый миллиард гривень.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Направляем из резервного фонда первый миллиард гривень на восстановление освобожденных от российских войск территорий. Денежные средства пойдут на ликвидацию последствий военных действий и первоочередное восстановление инфраструктуры", - написал Шмыгаль.
В частности, 400 млн грн выделены для Киевской области, по 250 млн грн - Черниговской и Сумской областям. Еще 100 млн грн выделено для Житомирщины.
За счет выделенных средств будет проведен ремонт инженерных сетей и систем для восстановления тепла, газа, воды, электроэнергии.
Кроме того, средства будут направлены на разборку разрушений, ремонт кровель, замену окон и дверей, ликвидацию выбоин на дорогах и другие первоочередные нужды.
Отмечается, что распорядителем средств будут военно-гражданские администрации в каждой области. Со стороны правительства координировать процесс будет Министерство развития громад и территорий.
"Это только первый этап, и впереди еще много работы по капитальному восстановлению нашей страны. К этому мы приступим сразу после нашей победы", - заявил Шмыгаль.
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