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Международные доноры выделяют 9,1 млрд евро для Украины и украинцев
Международные организации, иностранные правительства и крупные иностранные компании в субботу объявили о выделении более 9 млрд евро для помощи пострадавшим в результате агрессии РФ против Украины.
Как сообщает "Европейская правда", международная донорская конференция прошла в Варшаве, ее соорганизатором был Евросоюз.
"Сегодня мы собрали 9,1 миллиарда евро для людей, которые бегут от вторжения людей - как для тех, кто остался в Украине, так и для тех, кто выехал за границу. И будет еще больше! Мы продолжим оказывать поддержку", - рассказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
Как отмечает Reuters, 4,1 млрд евро из этой суммы составит безвозвратная грантовая помощь, которая преимущественно поступит в украинский бюджет. Еще 5 млрд евро поступит в виде ссуд и кредитов. В том числе Европейский инвестиционный банк выделяет 4 млрд евро для обустройства украинских беженцев.
Конференция была посвящена вопросу помощи беженцам. Однако в ЕС уверяют, что состоится сбор средств и для инфраструктурного восстановления Украины.
"Как только бомбы перестанут падать, мы поможем народу Украины восстановить свою страну", - заверила Урсула фон дер Ляен.
В рамках грантовой программы, ЕС выделит 1 млрд евро дополнительно к предыдущим программам.
"Шестьсот миллионов из них пойдут в Украину, преимущественно на счета украинских властей и частично в ООН. 400 миллионов евро пойдут прифронтовым государствам, которые выполняют такую выдающуюся работу и помогают прибывающим беженцам", - сказала Урсула фон дер Ляен.
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