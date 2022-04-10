Международные доноры выделяют 9,1 млрд евро для Украины и украинцев

Международные организации, иностранные правительства и крупные иностранные компании в субботу объявили о выделении более 9 млрд евро для помощи пострадавшим в результате агрессии РФ против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", международная донорская конференция прошла в Варшаве, ее соорганизатором был Евросоюз.

"Сегодня мы собрали 9,1 миллиарда евро для людей, которые бегут от вторжения людей - как для тех, кто остался в Украине, так и для тех, кто выехал за границу. И будет еще больше! Мы продолжим оказывать поддержку", - рассказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Как отмечает Reuters, 4,1 млрд евро из этой суммы составит безвозвратная грантовая помощь, которая преимущественно поступит в украинский бюджет. Еще 5 млрд евро поступит в виде ссуд и кредитов. В том числе Европейский инвестиционный банк выделяет 4 млрд евро для обустройства украинских беженцев.

Конференция была посвящена вопросу помощи беженцам. Однако в ЕС уверяют, что состоится сбор средств и для инфраструктурного восстановления Украины.

"Как только бомбы перестанут падать, мы поможем народу Украины восстановить свою страну", - заверила Урсула фон дер Ляен.

В рамках грантовой программы, ЕС выделит 1 млрд евро дополнительно к предыдущим программам.

"Шестьсот миллионов из них пойдут в Украину, преимущественно на счета украинских властей и частично в ООН. 400 миллионов евро пойдут прифронтовым государствам, которые выполняют такую ​​выдающуюся работу и помогают прибывающим беженцам", - сказала Урсула фон дер Ляен.