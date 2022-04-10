В Украине создали платформу цифрового взаимодействия для релокации бизнеса

Государственное предприятие «Прозорро.Продажи» запустило платформу цифрового взаимодействия для помощи по релокации бизнеса relocate.prozorro.sale.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

«Из зоны боевых действий за месяц эвакуировали 216 предприятий и 97 из них уже возобновили работу на новом месте. В общей сложности Министерство экономики получило 1473 заявки на релокацию и такие запросы продолжают поступать. Поэтому сейчас важно цифровизировать и систематизировать процесс», - отметил замминистра экономик Игорь Дядюра.

Отмечается, что платформу запустили на базе системы Прозорро. Продажи и одной из аккредитованных в системе площадок E-Tender. Она позволяет подавать заявки предприятиям, нуждающимся в перемещении, и компаниям, готовым предоставить помещение или другие активы.

Также с помощью сервиса есть возможность не только собирать и прорабатывать такие запросы, но и мониторить онлайн процесс переезда, который будут реализовываться Министерством экономики совместно с Мининфраструктуры, Укрзализныцей, Укрпочтой и другими участниками.

«Перемещение должно быть быстрым, эффективным и позволит предприятиям, которые пострадали или находятся в горячих точках, возобновить деятельность. Поэтому государственные органы объединили усилия и слаженно работают на этот результат», - добавил Дядюра.

Как сообщалось, украинские предприятия, которые находятся в зоне активных боевых действий, могут получить государственную помощь в перемещении своих мощностей в западную Украину. Для этого запущена программа по релокации украинских производств при поддержке государства.

В программу релокации бизнеса в Украине уже присоединились 14 областей: Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая, Винницкая, Волынская, Ровенская, Киевская, Днепропетровская, Черкасская, Полтавская и Кировоградская.