Государство в марте недополучило только 9% ЕСВ - Лазебное

В марте Пенсионный фонд Украины недополучил всего 9% единого социального взноса.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебна в интервью телеканалу 1+1 во время телемарафона.

«За март нам поступило единого социального взноса в Пенсионный фонд всего на 9% меньше запланированных объемов на мирное время», - сообщила Лазебна.

По ее словам, бизнес пытается уплачивать этот взнос при любых условиях, и это показатель эффективности экономического фронта.

Как сообщал Укринформ, потери от уплаты единого социального взноса в марте по оценкам Минфина составили 1,8 млрд грн, что является незначительной суммой.

По оперативным данным Государственной казначейской службы, в марте 2022 года в общий фонд государственного бюджета поступило 103,4 млрд. гривен. Месячная роспись выполнена на 92,9%.

