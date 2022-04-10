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МВФ согласовал открытие спецсчета для направления денег стран-доноров Украине
10:54 10.04.2022 |
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) в пятницу согласовал открытие специального административного счета для направления денег стран-доноров на помощь Украине, заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован.
"Мы с Минфином лоббировали это решение вместе с правительством Канады, но с самого начала получили поддержку еще и Нидерландов, Польши и стран Скандинавии и Балтии", - написал он в Facebook.
МВФ в ночь на субботу также распространил пресс-релиз о решении совета директоров по просьбе нескольких стран-членов утвердить открытие управляемого счета для Украины, предоставляя донорам надежный инструмент для направления финансовой помощи.
По словам Рашкована, вице-премьер - министр финансов Канады Хрыстя Фриланд (Chrystia Freeland) в парламенте Канады, представляя проект федерального бюджета на 2022 год (с 1 июля), заявила, что правительство направит до 1 млрд канадских долларов (около $800 млн) в поддержку правительства Украины через этот счет.
"Этот счет доступен для использования любыми другими членами, а также межправительственными агентствами и организациями, которые желают использовать его в качестве средства для оказания финансовой помощи Украине", - отметил Фонд.
Он указал, что этот счет предназначен для направления донорских ресурсов в виде грантов и займов, направленных на помощь Украине для поддержания ее платежного баланса и бюджетных потребностей, а также на помощь в стабилизации ее экономики.
"Доноры смогут воспользоваться проверенной инфраструктурой МВФ для быстрой доставки аутентифицированных платежей. Счет будет получать ссуды или грантовые ресурсы от доноров либо в резервных валютах, либо в СДР, и перечислять эти ресурсы на счет СДР Украины в МВФ", - уточняется в сообщении.
Фонд также отметил, что его представители продолжает тесно сотрудничать с властями Украины в их экстренном реагировании на экономические потрясения, вызванные войной.
Министр финансов Сергей Марченко в конце марта сообщил, что Украина обсуждает с международными партнерами механизм распределения неиспользованных другими странами Специальных прав заимствования (SDR) от МВФ.
Как сообщалось, МВФ в августе прошлого года провел распределение между странами-членами SDR дополнительно на $650 млрд, в рамках которого Украина пропорционально своей квоте в Фонде получила свыше $2,7 млрд (SDR1,9 млрд). К началу войны все эти средства Украиной уже были потрачены.
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