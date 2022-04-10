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Украина ввела полное торговое эмбарго против РФ
11:18 10.04.2022 |
Украинское правительство на заседании в субботу одобрило полное торговое эмбарго на торговлю с Россией, которая в феврале начала полномасштабную войну против Украины.
Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.
"Введено торговое эмбарго против русской Федерации. Запрещен импорт на таможенную территорию Украины товаров из Российской Федерации", - написал он.
Кроме того, на заседании в субботу правительство денонсировало договор между Украиной и Беларусью о сотрудничестве в области науки и технологий.
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