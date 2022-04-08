Инфляция в Украине в марте выросла до 4,5%, в годовом измерении до - 13,7%

В марте прошлого года инфляция составила 1,7%, поэтому в годовом измерении по итогам марта этого года она выросла до 13,7% с 10,7% по итогам февраля и 10% – по итогам января, указало ведомство.
Базовая инфляция за прошедший месяц также подскочила до 3,8% с 1% в феврале и 0,1% – в январе. С учетом 1,7% в марте 2021 года в годовом измерении она увеличилась до 10,5% с 8,2% по итогам февраля и 7,6% – по итогам января.
С начала этого года, за его первый квартал, инфляция составила 7,6%, базовая – 4,9%, уточнил Госстат.
Нацбанк Украины, как сообщил его глава Кирилл Шевченко в интервью "Экономической правде", оценивал инфляцию в марте на уровне 2,1%, в годовом измерении – 11,1%, а базовую – 8,5%, указывая, что отклонения от довоенного прогноза (соответственно 9,2% и 8,2%) – умеренные.
По данным Госстата, в марте на потребительском рынке цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 6,2%. Больше всего (на 21,3% и 15,5%) подорожали фрукты и овощи. На 9,8-3,5% выросли цены на рис, продукты переработки зерновых, сахар, сало, подсолнечное масло, рыбу и продукты из рыбы, макаронные изделия, масло, молоко, сыр и яйца, безалкогольные напитки, мясо и другие продукты.
Одежда и обувь подорожали на 13%, в т.ч. одежда – на 13,3%, обувь – на 12,5%.
Рост цен (тарифов) на 0,5% на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива произошел в основном из-за повышения цен на аренду жилья на 4,0%, содержания и ремонта жилья – на 2,2%.
Цены в сфере здравоохранения выросли на 5,6%, в первую очередь, за счет удорожания фармацевтической продукции на 8,1%.
Повышение цены на транспорт на 4,2% вызвано в основном ростом цен на топливо и масла на 7,7%.
Как сообщалось, в 2021 году инфляция в Украине выросла до 10% с 5% в 2020 году и 4,1% в 2019 году, базовая – до 7,9% против 4,5% годом ранее.
Потребительские цены в марте 2022г., %
|март 2022 к февралю 2022
|март2022 к декабрю 2021
|март2022 к марту 2021
|январь-март 2022 к январю-марту 2021
|Индекс потребительских цен
|4,5
|7,6
|13,7
|11,5
|Продукты питания и безалкогольные напитки
|6,2
|11,5
|18,9
|15,8
|Продукты питания
|6,4
|11,9
|19,6
|16,4
|Хлеб та хлебопродукты
|4,6
|8,4
|20,2
|18,5
|Хлеб
|2,4
|7,3
|19,2
|19,5
|Макаронные изделия
|5,1
|7,4
|15,6
|12,5
|Мясо и мясопродукты
|3,5
|5,8
|15,3
|14,5
|Рыба та рыбопродукты
|5,4
|8,0
|14,6
|11,2
|Молоко
|2,6
|6,3
|16,5
|14,5
|Сыр и мягкий сыр (творог)
|5,3
|8,4
|17,0
|12,9
|Яйца
|2,1
|0,0
|4,0
|4,1
|Масло сливочное
|4,2
|9,6
|20,6
|17,5
|Масло подсолнечное
|6,0
|6,4
|21,6
|26,8
|Фрукты
|21,3
|27,6
|6,4
|-3,5
|Овощи
|15,5
|56,0
|52,1
|38,4
|Сахар
|7,9
|6,6
|19,4
|19,3
|Безалкогольные напитки
|3,9
|5,8
|9,0
|6,0
|Алкогольные напитки, табачные изделия
|1,3
|3,4
|9,8
|9,4
|Одежда и обувь
|13,0
|2,1
|-5,7
|-5,6
|Одежда
|13,3
|2,3
|-6,0
|-5,8
|Обувь
|12,5
|1,6
|-6,3
|-6,3
|Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива
|0,5
|1,4
|6,9
|5,9
|Содержание и ремонт жилья
|2,2
|3,6
|15,6
|14,4
|Водоснабжение
|0,0
|12,0
|12,8
|12,8
|Уборка мусора
|0,5
|2,3
|2,3
|1,7
|Канализация
|0,0
|14,9
|15,9
|16,0
|Содержание домов и придомовых территорий
|0,1
|2,5
|7,4
|7,4
|Электроэнергия
|0,0
|0,0
|-7,4
|-7,4
|Природный газ
|0,0
|0,1
|29,6
|26,7
|Горячая вода, отопление
|0,0
|0,0
|-0,7
|-1,1
|Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья
|2,9
|3,3
|6,6
|4,8
|Здравоохранение
|5,6
|7,4
|12,1
|8,4
|Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование
|7,7
|9,3
|13,0
|7,6
|Амбулаторные услуги
|0,3
|2,5
|10,5
|10,9
|Транспорт
|4,2
|9,5
|16,4
|13,9
|Топливо и масла
|7,7
|19,2
|30,0
|28,2
|Транспортные услуги
|2,6
|4,9
|20,3
|18,9
|Пассажирский железнодорожный транспорт
|2,4
|3,9
|13,8
|16,6
|Пассажирский автодорожный транспорт
|2,8
|5,0
|22,5
|21,3
|Связь
|0,8
|2,2
|8,5
|7,9
|Отдых и культура
|1,5
|2,5
|5,6
|4,8
|Образование
|0,0
|1,8
|16,6
|17,0
|Рестораны та гостиницы
|1,7
|3,9
|11,1
|10,3
|Разные товары и услуги
|1,2
|2,5
|10,1
|9,0
Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части Донецкой и Луганской областей.
Данные: Госстат