Инфляция в Украине в марте выросла до 4,5%, в годовом измерении до - 13,7%

Рост потребительских цен в Украине в марте 2022 года ускорился до 4,5% с 1,6% в феврале, 1,3% – в январе и 0,6% – в декабре, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.

В марте прошлого года инфляция составила 1,7%, поэтому в годовом измерении по итогам марта этого года она выросла до 13,7% с 10,7% по итогам февраля и 10% – по итогам января, указало ведомство.

Базовая инфляция за прошедший месяц также подскочила до 3,8% с 1% в феврале и 0,1% – в январе. С учетом 1,7% в марте 2021 года в годовом измерении она увеличилась до 10,5% с 8,2% по итогам февраля и 7,6% – по итогам января.

С начала этого года, за его первый квартал, инфляция составила 7,6%, базовая – 4,9%, уточнил Госстат.

Нацбанк Украины, как сообщил его глава Кирилл Шевченко в интервью "Экономической правде", оценивал инфляцию в марте на уровне 2,1%, в годовом измерении – 11,1%, а базовую – 8,5%, указывая, что отклонения от довоенного прогноза (соответственно 9,2% и 8,2%) – умеренные.

По данным Госстата, в марте на потребительском рынке цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 6,2%. Больше всего (на 21,3% и 15,5%) подорожали фрукты и овощи. На 9,8-3,5% выросли цены на рис, продукты переработки зерновых, сахар, сало, подсолнечное масло, рыбу и продукты из рыбы, макаронные изделия, масло, молоко, сыр и яйца, безалкогольные напитки, мясо и другие продукты.

Одежда и обувь подорожали на 13%, в т.ч. одежда – на 13,3%, обувь – на 12,5%.

Рост цен (тарифов) на 0,5% на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива произошел в основном из-за повышения цен на аренду жилья на 4,0%, содержания и ремонта жилья – на 2,2%.

Цены в сфере здравоохранения выросли на 5,6%, в первую очередь, за счет удорожания фармацевтической продукции на 8,1%.

Повышение цены на транспорт на 4,2% вызвано в основном ростом цен на топливо и масла на 7,7%.

Как сообщалось, в 2021 году инфляция в Украине выросла до 10% с 5% в 2020 году и 4,1% в 2019 году, базовая – до 7,9% против 4,5% годом ранее.



Потребительские цены в марте 2022г., %

март 2022 к февралю 2022 март2022 к декабрю 2021 март2022 к марту 2021 январь-март 2022 к январю-марту 2021 Индекс потребительских цен 4,5 7,6 13,7 11,5 Продукты питания и безалкогольные напитки 6,2 11,5 18,9 15,8 Продукты питания 6,4 11,9 19,6 16,4 Хлеб та хлебопродукты 4,6 8,4 20,2 18,5 Хлеб 2,4 7,3 19,2 19,5 Макаронные изделия 5,1 7,4 15,6 12,5 Мясо и мясопродукты 3,5 5,8 15,3 14,5 Рыба та рыбопродукты 5,4 8,0 14,6 11,2 Молоко 2,6 6,3 16,5 14,5 Сыр и мягкий сыр (творог) 5,3 8,4 17,0 12,9 Яйца 2,1 0,0 4,0 4,1 Масло сливочное 4,2 9,6 20,6 17,5 Масло подсолнечное 6,0 6,4 21,6 26,8 Фрукты 21,3 27,6 6,4 -3,5 Овощи 15,5 56,0 52,1 38,4 Сахар 7,9 6,6 19,4 19,3 Безалкогольные напитки 3,9 5,8 9,0 6,0 Алкогольные напитки, табачные изделия 1,3 3,4 9,8 9,4 Одежда и обувь 13,0 2,1 -5,7 -5,6 Одежда 13,3 2,3 -6,0 -5,8 Обувь 12,5 1,6 -6,3 -6,3 Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива 0,5 1,4 6,9 5,9 Содержание и ремонт жилья 2,2 3,6 15,6 14,4 Водоснабжение 0,0 12,0 12,8 12,8 Уборка мусора 0,5 2,3 2,3 1,7 Канализация 0,0 14,9 15,9 16,0 Содержание домов и придомовых территорий 0,1 2,5 7,4 7,4 Электроэнергия 0,0 0,0 -7,4 -7,4 Природный газ 0,0 0,1 29,6 26,7 Горячая вода, отопление 0,0 0,0 -0,7 -1,1 Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья 2,9 3,3 6,6 4,8 Здравоохранение 5,6 7,4 12,1 8,4 Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование 7,7 9,3 13,0 7,6 Амбулаторные услуги 0,3 2,5 10,5 10,9 Транспорт 4,2 9,5 16,4 13,9 Топливо и масла 7,7 19,2 30,0 28,2 Транспортные услуги 2,6 4,9 20,3 18,9 Пассажирский железнодорожный транспорт 2,4 3,9 13,8 16,6 Пассажирский автодорожный транспорт 2,8 5,0 22,5 21,3 Связь 0,8 2,2 8,5 7,9 Отдых и культура 1,5 2,5 5,6 4,8 Образование 0,0 1,8 16,6 17,0 Рестораны та гостиницы 1,7 3,9 11,1 10,3 Разные товары и услуги 1,2 2,5 10,1 9,0

Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части Донецкой и Луганской областей.

Данные: Госстат