Правительство не печатало денег и имеет источники для компенсации дефицита бюджета — Шмигаль

Правительство не печатало денег. Для компенсации дефицита бюджета существует несколько источников финансирования.

Об этом в интервью в эфире телемарафона сказал Премьер-министр Украины Денис Шмигаль, передает Укринформ.

«Мы не печатали деньги. Мы не переживаем гиперинфляцию. У нас есть инструмент военных облигаций. Сегодня ответственный бизнес выкупает эти ценные бумаги с соответствующим уровнем доходности. На сегодняшний день уже более 40 млрд гривен привлечено в бюджет благодаря этому инструменту. Это дает нам часть средств, которые помогают компенсировать дефицит бюджета», - отметил Премьер-министр.

Также, по его словам, ведется активная работа с международными партнерами.

«История всех войн, по крайней мере, за последние 100 лет, демонстрирует, что ни одна страна не может существовать сама в рамках своего бюджета. Всегда требуется поддержка партнеров. Поэтому мы работаем со странами-партнерами Украины и международными финансовыми организациями - МВФ, ЕБРР, Всемирным банком и другими. И есть еще международные благотворительные и гуманитарные организации, Красный крест, ЮНИСЕФ и другие, которые также платят определенные средства нашим гражданам», - сказал Шмигаль.

Все эти источники поступления средств помогают правительству Украины компенсировать тот дефицит бюджета, который возникает в результате войны.

Как сообщалось, по подсчетам Министерства экономики, прямые единовременные потери от российского вторжения на сегодняшний день достигают 565 млрд долларов, также недополучено 54 млрд долларов капитальных инвестиций. Украина требует создания специального фонда восстановления экономики, аналогичного европейским фондам развития и сопоставимого с ними по объему. Украина уже получила около трех миллиардов евро финансовой помощи партнеров.