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Украина уже получила €3 миллиарда финансовой помощи
16:55 08.04.2022 |
Украина получила около трех миллиардов евро финансовую помощь от партнеров.
Об этом на брифинге заявил министр финансов Сергей Марченко, передает корреспондент Укринформа.
"На сегодняшний день мы ведем переговоры на общую сумму около 7 млрд евро, из них получили уже около 3 млрд евро", - сказал Марченко.
В частности, в четверг министр подписал соглашение с Германией на связанный кредит в размере 150 млн евро. Кроме того, на прошлой неделе Украина получила 300 млн евро кредитных средств от Франции, а от США - 500 млн долларов безвозвратной помощи.
Марченко отметил, что больше перспектив он видит в коллективном механизме поддержки. Так, Минфин ведет переговоры с Международным валютным фондом и Всемирным банком.
В частности, Всемирный банк создал трастовый фонд для поддержки Украины, пополнить который могут разные страны. С МВФ обсуждается возможность предоставления Украине специальных прав заимствований (как грант или как кредит) других стран.
Кроме того, Канада готова предоставить кредит в 500 млн долларов.
Как сообщалось, потери государственного бюджета за каждый день войны составляют около 2 млрд. грн.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале вторжения в Украину. Российские войска обстреливают и разрушают ключевые объекты инфраструктуры, проводят массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.
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