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"Добиться многого невозможно без смелости и риска, и неудачи при этом неизбежны"
Дионисий Галикарнасский
Украина получила от ЕС 120 млн евро помощи
Европейская Комиссия предоставила Украине грант в размере 120 млн евро в рамках общего пакета чрезвычайной финансовой помощи Украине, объявленной 24 января 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
Деньги Украине предоставляют на безвозвратной основе.
Помощь будет направлена в общий фонд госбюджета для финансирования наиболее актуальных расходов государства, в том числе связанных с обеспечением гарантированной социальной защиты граждан, функционированием критической инфраструктуры и сектора безопасности.
"Я благодарен Европейскому Союзу и Европейской Комиссии за непреклонную поддержку украинского народа, в частности, за глубокое понимание ситуации, которая сложилась в Украине, и оперативность в принятии решений", - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.
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