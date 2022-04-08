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Канада выделит 1,5 млрд на оружие и финансовую помощь для Украины
Правительство Канады внесло в парламент новый бюджет на 2022-23 годы, в которых предусмотрено финансирование покупки оружия и новые кредиты для Украины.
Как сообщает "Европейская правда", об этом на своей странице в twitter пишет депутат канадского парламента Иван Бейкер.
"Несколько минут назад министр финансов Христя Фриланд подала федеральный бюджет Канады. Он включает в себя дополнительные 500 млн долларов в 2033-23 годах для предоставления дальнейшей военной помощи Украине и до 1 млрд долларов новых кредитных ресурсов для Украины. Канада будет рядом с украинцами до их победы" ,- пишет он.
Христя Фриланд добавляет, что над этой поддержкой правительство Канады начало работать еще до начала российского вторжения.
"С первого дня, когда мы начали работать над этим бюджетом, эта программа роста всегда была в центре наших забот. А потом Владимир Путин вторгся в Украину", - пишет она в twitter.
Канада уже передала Украине несколько пакетов с оружием. В первый пакет вошло 100 систем противотанкового оружия Carl Gustaf и 2000 ракет, а в следующий - около 4500 ручных противотанковых гранатометов M72 и до 7500 ручных гранат.
Также напомним, что в середине марта Россия запретила въезд в страну "пробандеровским элементам Канады": премьер-министру Канады Джастину Трюдо, министру иностранных дел Мелани Жоли, министру обороны Анити Ананд, а также большинству депутатов парламента Канады.
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