Регистрации в Украине подержанных ввезенных иномарок в марте в 15 раз превысили рынок новых авто

Украинцы в марте текущего года в условиях войны зарегистрировали 8,3 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы, сообщил "Укравтопром".

"Это гораздо меньше, чем годом ранее (-76%), однако такой результат в 15 раз превысил показатель мартовского рынка новых легковых авто", - констатируется в сообщении на сайте ассоциации в четверг.

Как сообщалось, регистрации новых легковых авто в марте-2022 рухнули в 16,5 раза по сравнению с "ковидным", но мирным мартом прошлого года – до 546 ед.

По данным ассоциации, самым популярным подержанным автомобилем марта текущего года стал Volkswagen Golf с регистрацией 484 машин, второй результат у Renault Megane - 472 ед., на третьем месте Volkswagen Passat – 422 растаможенных и зарегистрированных авто.

Продолжает список Skoda Octavia (339 ед.), а замыкает пятерку лидеров Ford Focus с результатом 217 ед.

С учетом мартовских регистраций всего в январе-марте украинские номера получили почти 69 тыс. подержанных машин, завезенных из других стран, что в шесть раз больше новых легковых авто за тот же период.

Как сообщалось, в первом квартале прошлого года в Украине было зарегистрировано 87,7 тыс. ед. ввезенных из-за рубежа подержанных иномарок, что превысило регистрации новых авто вчетверо.

Верховна Рада Украины 24 марта 2022 года с целью стимулирования важного для страны импорта в числе ряда товаров на период военного положения освободила от налогообложения ввоз транспортных средств гражданами (легковые авто, мотоциклы, грузовые авто и автобусы).