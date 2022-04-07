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Минфин повысил прогноз выплат по госдолгу в 2022г почти на 5 млрд грн
11:24 07.04.2022 |
Министерство финансов Украины в марте повысило прогноз выплат по государственному долгу в 2022 году на 4,93 млрд грн по сравнению с мартовским прогнозом – до 572,26 млрд грн, свидетельствует прогноз за апрель на сайте ведомства.
Согласно ему, самая большая сумма выплат приходится на апрель-июнь этого года - 167 млрд грн, тогда как в августе-сентябре она прогнозируется на уровне 145,32 млрд грн, в октябре - декабре - 124,63 млрд грн.
Выплаты по внутреннему долгу Минфин в 2022 году оценивает в 440,95 млрд грн, по внешнему – 131,32 млрд грн.
Согласно данным Минфина, в месячном исчислении наибольшая сумма выплат приходилась на февраль - 75,78 млрд грн, а также май - 69,59 млрд грн.
При этом министерство на 25,71 млрд грн увеличило прогноз выплат по госдолгу в 2023 году – до 400,91 млрд грн.
В 2024 году министерство ожидает выплаты в размере 348,74 млрд грн.
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