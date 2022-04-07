В Украине упростили получение лицензии на основные виды автомобильных перевозок

В Украине упростили и оцифровали процедуру получения лицензии на все виды автомобильных перевозок на период действия военного положения.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

"Мининфраструктуры упрощает получение лицензии на основные виды автомобильных перевозок. С 6 апреля 2022 года будет упрощена и оцифрована процедура получения лицензий на все виды автомобильных перевозок на период действия военного положения", - говорится в сообщении.

В частности, для всех видов лицензий:

* вдвое сокращен объем необходимых для получения лицензии документов;

* отменена необходимость подтверждения трехлетнего опыта работы;

* отменена подача документов о наличии материально-технической базы и наличии договоров.

Срок рассмотрения заявки на получение лицензии по новой процедуре сокращен с 10 дней до 1-3 дней. Упрощение процедуры будет касаться получения лицензий на:

* внутренние перевозки пассажиров автобусами;

* внутренние перевозки опасных грузов и опасных отходов грузовыми автомобилями;

* международные перевозки пассажиров автобусами;

* международные перевозки опасных грузов и опасных отходов грузовыми автомобилями;

* международные перевозки грузов грузовыми автомобилями (кроме перевозки опасных грузов и опасных отходов).

Автоматизированная электронная система приема заявок на получение лицензий начнет свою работу с 13 апреля 2022 года. Получить лицензию можно будет в информационной системе «ШЛЯХ» Государственной службы безопасности на транспорте. Для этого нужно будет:

* создать электронное заявление в системе «ШЛЯХ»;

* указать виды хозяйственной деятельности;

* указать информацию о транспортных средствах;

* Загрузить цветные фотокопии свидетельств о регистрации ТС и временных регистрационных талонов, если предусмотрено их оформление;

* Нажать кнопку отправить заявление в ДСБТ.

Лицензии на период действия военного положения в Украине оформляются в электронном виде и публикуются на портале электронных сервисов Государственной службы безопасности на транспорте.

Как сообщал Укринформ, Польша, Болгария, Грузия, Румыния и Турция будут пропускать украинские грузовые автомобили без специальных разрешений на международные перевозки.