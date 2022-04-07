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В Украине упростили получение лицензии на основные виды автомобильных перевозок
09:18 07.04.2022 |
В Украине упростили и оцифровали процедуру получения лицензии на все виды автомобильных перевозок на период действия военного положения.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.
"Мининфраструктуры упрощает получение лицензии на основные виды автомобильных перевозок. С 6 апреля 2022 года будет упрощена и оцифрована процедура получения лицензий на все виды автомобильных перевозок на период действия военного положения", - говорится в сообщении.
В частности, для всех видов лицензий:
* вдвое сокращен объем необходимых для получения лицензии документов;
* отменена необходимость подтверждения трехлетнего опыта работы;
* отменена подача документов о наличии материально-технической базы и наличии договоров.
Срок рассмотрения заявки на получение лицензии по новой процедуре сокращен с 10 дней до 1-3 дней. Упрощение процедуры будет касаться получения лицензий на:
* внутренние перевозки пассажиров автобусами;
* внутренние перевозки опасных грузов и опасных отходов грузовыми автомобилями;
* международные перевозки пассажиров автобусами;
* международные перевозки опасных грузов и опасных отходов грузовыми автомобилями;
* международные перевозки грузов грузовыми автомобилями (кроме перевозки опасных грузов и опасных отходов).
Автоматизированная электронная система приема заявок на получение лицензий начнет свою работу с 13 апреля 2022 года. Получить лицензию можно будет в информационной системе «ШЛЯХ» Государственной службы безопасности на транспорте. Для этого нужно будет:
* создать электронное заявление в системе «ШЛЯХ»;
* указать виды хозяйственной деятельности;
* указать информацию о транспортных средствах;
* Загрузить цветные фотокопии свидетельств о регистрации ТС и временных регистрационных талонов, если предусмотрено их оформление;
* Нажать кнопку отправить заявление в ДСБТ.
Лицензии на период действия военного положения в Украине оформляются в электронном виде и публикуются на портале электронных сервисов Государственной службы безопасности на транспорте.
Как сообщал Укринформ, Польша, Болгария, Грузия, Румыния и Турция будут пропускать украинские грузовые автомобили без специальных разрешений на международные перевозки.
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