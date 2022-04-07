Финансовые новости
- |
- 07.04.22
- |
- 10:33
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
НКЦБФР во время войны позволила проводить общее собрание акционеров дистанционно
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку разрешила проведение общего собрания акционеров во время войны только в дистанционном режиме.
Об этом говорится в соответствующем решении НКЦБФР, передает Укринформ.
Отмечается, что с целью минимизации негативного влияния последствий военной агрессии России против Украины и содействия стабильности рынков капитала НКЦБФР внесла изменения в решение о функционировании органов управления акционерных обществ на период действия военного положения.
«В период действия военного положения общее собрание акционеров акционерного общества может быть проведено исключительно путем дистанционного проведения согласно Временному порядку созыва и дистанционного проведения общего собрания акционеров и общего собрания участников корпоративного инвестиционного фонда», - говорится в сообщении.
Как сообщалось, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку совместно с представителями Financial Conduct Authority работает над возможностью быстро размещать свои ценные бумаги на фондовом рынке Британии.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|США вводят новый пакет санкций против России из-за войны в Украине
|Британия объявила санкции против «Сбербанка» и 8 олигархов и запрещает инвестиции в Россию
|ЕС объявил пятый пакет санкций против РФ: импорт угля, российские корабли в портах и другое
|После Бучи. Как зверства в Украине изменили цену войны для Путина и России
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Стоимость золота колеблется 7 апреля на разнонаправленных факторах
|В Украине упростили получение лицензии на основные виды автомобильных перевозок
|НКЦБФР во время войны позволила проводить общее собрание акционеров дистанционно
|По программе «5-7-9» с начала войны банки выдали кредитов на 1,1 миллиарда
|Кабмин расширил доступ аграрных предприятий к льготному кредитованию
|Нефть дорожает 7 апреля на перспективах сокращения предложения
Это интересно
|Россияне и белорусы больше не могут бронировать жилье на Airbnb
|Илон Маск стал крупнейшим акционером Twitter
|Лучшие смартфоны Android по соотношению цены и производительности по версии AnTuTu
|Google назвала «невозможными» инвестиции в инфраструктуру Ирландии после моратория на строительство ЦОД
|Разработчик World of Tanks уходит из Беларуси и России
|В скором времени появятся стандарты квантовой безопасности
|Автопилот в грузовиках будет обходиться транспортным компаниям вдвое дешевле обычных водителей