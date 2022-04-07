НКЦБФР во время войны позволила проводить общее собрание акционеров дистанционно

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку разрешила проведение общего собрания акционеров во время войны только в дистанционном режиме.

Об этом говорится в соответствующем решении НКЦБФР, передает Укринформ.

Отмечается, что с целью минимизации негативного влияния последствий военной агрессии России против Украины и содействия стабильности рынков капитала НКЦБФР внесла изменения в решение о функционировании органов управления акционерных обществ на период действия военного положения.

«В период действия военного положения общее собрание акционеров акционерного общества может быть проведено исключительно путем дистанционного проведения согласно Временному порядку созыва и дистанционного проведения общего собрания акционеров и общего собрания участников корпоративного инвестиционного фонда», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку совместно с представителями Financial Conduct Authority работает над возможностью быстро размещать свои ценные бумаги на фондовом рынке Британии.