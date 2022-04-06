Сводный платежный баланс Украины в феврале-2022 сведен с дефицитом $1,5 млрд

Дефицит сводного платежного баланса Украины в феврале 2022 года составил $1,5 млрд, тогда как в феврале 2021-го дефицит составил $28 млн, сообщил Национальный банк Украины (НБУ) на своем сайте.

Согласно его данным, профицит текущего счета платежного баланса в феврале-2022 составил $383 млн, тогда как в феврале-2021 профицит составил $134 млн.

НБУ также сообщил, что экспорт и импорт товаров за февраль выросли на 31,1% и 30,7% соответственно.

Основным фактором роста объемов экспорта до $5,4 млрд был рост продовольственных товаров на 40,7%, обусловленный ростом экспорта зерновых (в 1,8 раза). Также наблюдался рост экспорта черных и цветных металлов - на 31%, продукции химической промышленности – на 42,4%, древесины и изделий из нее – в 14,4%, промышленных изделий – в 1,5 раза и продукции машиностроения – в 1,5 раза.

В то же время в феврале сократился экспорт минеральных продуктов (в том числе руд) на 15,8%.

Объемы импорта товаров за указанный период выросли до $6 млрд, в том числе энергетический импорт - в 1,6 раза за счет ввоза нефтепродуктов и угля, а неэнергетический импорт - на 24,2%. В частности, на 1,1% увеличился импорт промышленных изделий, на 22,4% – продукции машиностроения, на 3% – продовольственных товаров, на 31,8% – черных и цветных металлов, на 27,5% – продукции химпромышленности, а древесины и изделий из нее – на 28,8%.

Помимо этого, по оценкам Нацбанка, профицит торговли услугами в феврале-2022 вырос до $453 млн с $298 млн в феврале-2021.

Профицит баланса первичных доходов в феврале-2022 составил $83 млн (в феврале-2021 дефицит составил $5 млн). Поступления по статье "оплата труда" снизились на 4%, а выплаты по доходам от инвестиций – на 14,9%.

Чистое кредитование внешнего мира (суммарное сальдо текущего счета и счета операций с капиталом) в феврале прошлого года составило $386 млн против $136 млн в феврале предыдущего года.

Чистый отток по финансовому счету составил $1,9 млрд (в феврале 2021 чистый отток составил $164 млн), что было обусловлено оттоком средств по операциям частного сектора.

Чистый отток по операциям госсектора составил $476 млн (в феврале 2021 года – отток $155 млн). Чистые выплаты нерезидентам по ОВГЗ составили $240 млн, по евробондам – $112 млн, а по кредитам международным партнёрам – $108 млн.

Чистый приток прямых иностранных инвестиций НБУ оценил в $57 млн, тогда как в феврале предыдущего года этот показатель составил $153 млн.

Как указал регулятор, чистое сокращение внешней позиции банковской системы страны по операциям с портфельными и другими инвестициями составило $210 млн. Оно было обусловлено уменьшением внешней позиции по статье "валюта и депозиты" на $255 млн.

Внешняя позиция реального сектора (без учета прямых иностранных инвестиций) в феврале-2022 выросла на $1,9 млрд. Она была обусловлена ростом чистой внешней задолженности по торговым кредитам на $776 млн, ростом объемов наличной валюты вне банков на $973 млн, чистым увеличением задолженности по кредитам и займам на $26 млн.

По состоянию на 1 марта 2022 года объем международных резервов составил $27,6 млрд, что обеспечивает финансирование импорта в течение 3,8 месяцев.

Как сообщалось, сводный платежный баланс Украины в 2021 году был сведен с профицитом $487 млн, что в 4 раза меньше, чем в 2020 году. Дефицит текущего счета платежного баланса составил $2,1 млрд, тогда как в 2020 году был зафиксирован профицит этого показателя в размере $5,3 млрд.