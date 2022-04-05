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Кабмин одобрил проект соглашения о кредите KfW на EUR 150 млн
22:28 05.04.2022 |
Кабинет министров одобрил проект соглашения о займе на EUR 150 млн между правительством Украины и банком KfW (Франкфурт-на-Майне) на поддержку предпринимательства.
Как сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, соответствующее решение правительство приняло на заседании во вторник.
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