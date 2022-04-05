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Кабмин выделил 32,8 млрд грн на неотложные нужды ВСУ
20:58 05.04.2022 |
Кабинет министров выделил из резервного фонда 32,8 млрд грн на неотложные нужды Вооруженных сил Украины, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
"Предусмотрено выделить Министерству обороны Украины 32 809 458,8 тыс. грн из резервного фонда государственного бюджета для обеспечения неотложных нужд Вооруженных сил Украины", - написал Мельничук в Телеграм-канале по результатам заседания правительства.
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