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Украинские миллиардеры потеряли за год $7 млрд. Состояние Ахметова сократилось почти вдвое
17:18 05.04.2022 |
Состояние украинских миллиардеров сократилось за год до $11,9 млрд с $18,9 млрд в 2021 году. Об этом свидетельствуют данные ежегодного рейтинга миллиардеров американского издания Forbes.
В рейтинге Forbes, как и в прошлом году, семь граждан Украины. При этом из списка выпал Петр Порошено, вернувшийся в рейтинг в прошлом году. Список пополнил Влад Яценко, основатель финтех стартапа Revolut с показателем $1,1 млрд.
Самым богатым представителем Украины остается Ринат Ахметов. Его состояние оценивается в $4,2 млрд, что на $3,4 млрд меньше, чем было указано в прошлогоднем рейтинге.
Состояние второго самого богатого гражданина Украины Виктора Пинчука сократилось на $600 млн - с $2,5 млрд в 2021 году до $1,9 млрд.
Константин Жеваго потерял $1 млрд ($1,3 млрд в 2022 году).
Игорь Коломойский потерял $700 млн (осталось $1 млрд), Геннадий Боголюбов - $600 млн (осталось $1,1 млрд), Вадим Новинский - $100 млн (до $1,3 млрд).
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