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Криптофонд Украины собрал $825 тыс. на закупку цифровых прицелов X-sight
13:58 05.04.2022 |
Инициированный Министерством цифровой трансформации Украины Криптовалютный фонд передал $825 тыс. на закупку 1 500 цифровых прицелов X-sight LTV 3-9.
"На этот раз 1 500 цифровых прицелов X-sight LTV 3-9 на общую сумму 825 000$ передано нашим разведчикам, нацгвардиям, фонду "Вернись живым" и городам, в которых ведутся активные боевые действия", - подчеркивается в сообщении в Телеграм-канале Минцифры.
В Минцифрв также напомнили, что фонд создан украинской криптобиржей KUNA в поддержку украинской армии и цифрового и киберсопротивления.
Как сообщалось, по состоянию на 20-е числа марта 2022 года Криптофонд собрал более $60 млн на нужды Вооруженных Сил Украины.
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