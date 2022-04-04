Финансовые новости
- |
- 04.04.22
- |
- 18:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
KSE Institute увеличил оценку ущерба инфраструктуре Украины от агрессии РФ до $68 млрд
17:53 04.04.2022 |
Ущерб инфраструктуре Украины от войны в стране по состоянию на 1 апреля 2022 года KSE Institute оценил в $68,2 млрд, или почти в 2 трлн грн, при этом за минувшую неделю оценка убытков выросла на $5 млрд, сообщается в пресс-релизе аналитического подразделения Киевской школы экономики (КШЭ) KSE Institute.
"Более чем на $5 млрд за последнюю неделю выросли убытки, нанесенные инфраструктуре Украины в ходе войны. По состоянию на 1 апреля общая сумма ущерба уже достигла более $68,2 млрд, или почти 2 трлн грн", – указал KSE Institute, ссылаясь на анализ данных в рамках проекта "Россия заплатит".
С начала военной агрессии России 24 февраля в Украине повреждены, разрушены или захвачены по меньшей мере 533 учебных заведения, 300 детских садов, 196 медицинских учреждений, 129 заводов и предприятий. По оценкам Министерства развития громад и территорий, повреждены или разрушены 6800 жилых домов, KSE Institute оценивает общий объем поврежденной/разрушенной жилой недвижимости в около 26 млн кв. м.
"Кроме того, в результате войны пострадали по меньшей мере 54 административных здания, 266 мостов и мостовых переходов, 10 военных аэродромов, восемь аэропортов и два порта. Во время полномасштабного вторжения кафиры нанесли ущерб Украине, разрушив или повредив 64 религиозных сооружения и 51 культурный объект", – указали аналитики.
Как сообщалось, Офис президента, Министерство экономики и аналитический центр при Киевской школе экономики KSE Institute запустили проект "Россия заплатит" – портал по сбору информации о разрушенных объектах в стране в результате полномасштабной войны России против Украины.
На специальном сайте https://damaged.in.ua/ можно предоставить информацию об ущербе, причиненном в результате войны против Украины. В дальнейшем эта информация будет использована украинским правительством в качестве доказательств в международных судах для возмещения Россией нанесенного ущерба.
Потери экономики Украины от повреждения физической инфраструктуры (в случае полного разрушения объектов) с начала военных действий:
|Объекты инфраструктуры
|Количество, ед.
|Общие потери, млн. дол.США
|Дороги, км
|22 644
|$28,275
|Жилые дома, тыс. кв. метров
|26,020.76
|$19,852
|Гражданские аэропорты, единиц
|8
|$6,816
|Активы предприятий, ед.
|129
|$3,658
|Железнодорожная инфраструктура и подвижной состав
|н/д
|$2,205
|Заведения здравоохранения
|196
|$2,252
|Мосты и мостовые переходы
|266
|$1,482
|Заведения среднего и высшего образования
|533
|$772
|Порты и портовая инфраструктура
|2
|$622
|Военные аэродромы
|10
|$390
|Административные здания
|54
|$295
|Самолет Ан-225 "Мрия"
|1
|$300
|Религиозные сооружения
|64
|$219
|Детские садики
|300
|$226
|Торгово-развлекательные центры**
|11
|$188
|Культурные сооружения
|51
|$174
|Тепловые и гидроэлектростанции
|7
|$101
|Другое
|$378
|Итого
|$68,207
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Зеленский: мы все ещё не получили гарантий безопасности в том виде, в котором они нам нужны
|Вопрос деоккупации Крыма должен быть решен в дипломатическом формате, возможно, через десять лет - Зеленский
|Российская сторона на переговорах с Украиной согласилась на референдум как способ получения Украиной нейтрального статуса - Арахамия
|Путин проинформировал Касым-Жомарта Токаева о ходе российско-украинских переговоров
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|KSE Institute увеличил оценку ущерба инфраструктуре Украины от агрессии РФ до $68 млрд
|Горючего и средств достаточно для проведения посевной кампании, - Шмыгаль
|В Раде предлагают устанавливать предельный уровень цен на товары и услуги во время войны
|Китай планирует закупать российский СПГ с дисконтом
|Нефть 4 апреля торгуется разнонаправленно под воздействием различных факторов
|Украина вошла в апрель с запасами газа в ПХГ 9 млрд куб. м
Это интересно
|Samsung и Western Digital попробуют вместе стандартизовать и внедрить технологии хранения данных следующего поколения
|Redmi K50 Pro на платформе Dimensity 9000 ворвался в рейтинг самых мощных смартфонов по версии AnTuTu
|Мaйнить Bitcoin более чем в тpи paзa дopoжe, чeм дoбывaть физическое зoлoтo
|Канада запретит продажу легковых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году
|Южная Корея успешно испытала твердотопливную ракету — она сможет быстро выводить спутники на низкую орбиту
|В Китае представили ещё одну полностью местную видеокарту — она способна запускать игры и не только
|Intel представила пять видеокарт Arc для ноутбуков — две из них уже доступны