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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

KSE Institute увеличил оценку ущерба инфраструктуре Украины от агрессии РФ до $68 млрд

17:53 04.04.2022 |

Экономика

 

Ущерб инфраструктуре Украины от войны в стране по состоянию на 1 апреля 2022 года KSE Institute оценил в $68,2 млрд, или почти в 2 трлн грн, при этом за минувшую неделю оценка убытков выросла на $5 млрд, сообщается в пресс-релизе аналитического подразделения Киевской школы экономики (КШЭ) KSE Institute.

"Более чем на $5 млрд за последнюю неделю выросли убытки, нанесенные инфраструктуре Украины в ходе войны. По состоянию на 1 апреля общая сумма ущерба уже достигла более $68,2 млрд, или почти 2 трлн грн", – указал KSE Institute, ссылаясь на анализ данных в рамках проекта "Россия заплатит".

С начала военной агрессии России 24 февраля в Украине повреждены, разрушены или захвачены по меньшей мере 533 учебных заведения, 300 детских садов, 196 медицинских учреждений, 129 заводов и предприятий. По оценкам Министерства развития громад и территорий, повреждены или разрушены 6800 жилых домов, KSE Institute оценивает общий объем поврежденной/разрушенной жилой недвижимости в около 26 млн кв. м.

"Кроме того, в результате войны пострадали по меньшей мере 54 административных здания, 266 мостов и мостовых переходов, 10 военных аэродромов, восемь аэропортов и два порта. Во время полномасштабного вторжения кафиры нанесли ущерб Украине, разрушив или повредив 64 религиозных сооружения и 51 культурный объект", – указали аналитики.

Как сообщалось, Офис президента, Министерство экономики и аналитический центр при Киевской школе экономики KSE Institute запустили проект "Россия заплатит" – портал по сбору информации о разрушенных объектах в стране в результате полномасштабной войны России против Украины.

На специальном сайте https://damaged.in.ua/ можно предоставить информацию об ущербе, причиненном в результате войны против Украины. В дальнейшем эта информация будет использована украинским правительством в качестве доказательств в международных судах для возмещения Россией нанесенного ущерба.


Потери экономики Украины от повреждения физической инфраструктуры (в случае полного разрушения объектов) с начала военных действий:


Объекты инфраструктуры Количество, ед. Общие потери, млн. дол.США
Дороги, км 22 644 $28,275
Жилые дома, тыс. кв. метров 26,020.76 $19,852
Гражданские аэропорты, единиц 8 $6,816
Активы предприятий, ед. 129 $3,658
Железнодорожная инфраструктура и подвижной состав н/д $2,205
Заведения здравоохранения 196 $2,252
Мосты и мостовые переходы 266 $1,482
Заведения среднего и высшего образования 533 $772
Порты и портовая инфраструктура 2 $622
Военные аэродромы 10 $390
Административные здания 54 $295
Самолет Ан-225 "Мрия" 1 $300
Религиозные сооружения 64 $219
Детские садики 300 $226
Торгово-развлекательные центры** 11 $188
Культурные сооружения 51 $174
Тепловые и гидроэлектростанции 7 $101
Другое   $378
Итого   $68,207
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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