KSE Institute увеличил оценку ущерба инфраструктуре Украины от агрессии РФ до $68 млрд

Ущерб инфраструктуре Украины от войны в стране по состоянию на 1 апреля 2022 года KSE Institute оценил в $68,2 млрд, или почти в 2 трлн грн, при этом за минувшую неделю оценка убытков выросла на $5 млрд, сообщается в пресс-релизе аналитического подразделения Киевской школы экономики (КШЭ) KSE Institute.

"Более чем на $5 млрд за последнюю неделю выросли убытки, нанесенные инфраструктуре Украины в ходе войны. По состоянию на 1 апреля общая сумма ущерба уже достигла более $68,2 млрд, или почти 2 трлн грн", – указал KSE Institute, ссылаясь на анализ данных в рамках проекта "Россия заплатит".

С начала военной агрессии России 24 февраля в Украине повреждены, разрушены или захвачены по меньшей мере 533 учебных заведения, 300 детских садов, 196 медицинских учреждений, 129 заводов и предприятий. По оценкам Министерства развития громад и территорий, повреждены или разрушены 6800 жилых домов, KSE Institute оценивает общий объем поврежденной/разрушенной жилой недвижимости в около 26 млн кв. м.

"Кроме того, в результате войны пострадали по меньшей мере 54 административных здания, 266 мостов и мостовых переходов, 10 военных аэродромов, восемь аэропортов и два порта. Во время полномасштабного вторжения кафиры нанесли ущерб Украине, разрушив или повредив 64 религиозных сооружения и 51 культурный объект", – указали аналитики.

Как сообщалось, Офис президента, Министерство экономики и аналитический центр при Киевской школе экономики KSE Institute запустили проект "Россия заплатит" – портал по сбору информации о разрушенных объектах в стране в результате полномасштабной войны России против Украины.

На специальном сайте https://damaged.in.ua/ можно предоставить информацию об ущербе, причиненном в результате войны против Украины. В дальнейшем эта информация будет использована украинским правительством в качестве доказательств в международных судах для возмещения Россией нанесенного ущерба.



Потери экономики Украины от повреждения физической инфраструктуры (в случае полного разрушения объектов) с начала военных действий:



