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В Украине из-за боевых действий разрушены 23 тысячи километров дорог
17:50 03.04.2022 |
В результате боевых действий разрушены 23 тыс. км дорог и 273 искусственных сооружения.
Об этом на брифинге в Ukraine Media Center заявил первый заместитель главы Укравтодора Андрей Ивко, сообщает корреспондент Укринформа.
"На 3 апреля у нас разрушено 23 тыс. км дорог по всей Украине и 273 искусственных сооружения. Это мосты, путепроводы и т.д. Общая сумма (убытков - ред.), которую мы уже подсчитали, - это 874 млрд грн", - сказал Ивка.
Он отметил, что подсчет убытков Укравтодор производит ежедневно. Агентство уже готовится к возобновлению инфраструктуры, чтобы как можно скорее приступить к выполнению работ после завершения войны.
По словам Ивко, самые большие разрушения зафиксированы на востоке, юге и части севера Украины: это дороги и мосты, которые непосредственно находились или находятся в зоне боевых действий. В то же время, дорожную инфраструктуру разрушают и ракетные обстрелы со стороны россии.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале вторжения в Украину.
Российские войска обстреливают и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры, производят массированные обстрелы жилых районов украинских городов и поселков с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.
В Украине ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию.
Украина направила иск против российской федерации в Международный суд ООН в Гааге.
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