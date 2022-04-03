В Украине из-за боевых действий разрушены 23 тысячи километров дорог

В результате боевых действий разрушены 23 тыс. км дорог и 273 искусственных сооружения.

Об этом на брифинге в Ukraine Media Center заявил первый заместитель главы Укравтодора Андрей Ивко, сообщает корреспондент Укринформа.

"На 3 апреля у нас разрушено 23 тыс. км дорог по всей Украине и 273 искусственных сооружения. Это мосты, путепроводы и т.д. Общая сумма (убытков - ред.), которую мы уже подсчитали, - это 874 млрд грн", - сказал Ивка.

Он отметил, что подсчет убытков Укравтодор производит ежедневно. Агентство уже готовится к возобновлению инфраструктуры, чтобы как можно скорее приступить к выполнению работ после завершения войны.

По словам Ивко, самые большие разрушения зафиксированы на востоке, юге и части севера Украины: это дороги и мосты, которые непосредственно находились или находятся в зоне боевых действий. В то же время, дорожную инфраструктуру разрушают и ракетные обстрелы со стороны россии.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале вторжения в Украину.

Российские войска обстреливают и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры, производят массированные обстрелы жилых районов украинских городов и поселков с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.

В Украине ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию.

Украина направила иск против российской федерации в Международный суд ООН в Гааге.