Кабмин обнародовал детали перераспределения 73,3 млрд грн госбюджета-2022 на войну

Сокращение расходов общего фонда госбюджета-2022, которое позволит направить в Резервный фонд 73,32 млрд грн, затронет значительную часть распорядителей, следует из соответствующего постановления Кабинета министров №401 от 1 апреля, обнародованного на сайте правительства в воскресение.

В частности, согласно ему, расходы на Верховную Раду будут снижены на 270,8 млн грн, Госуправление делами – на 121,5 млн грн, хозфиндепартамент Секретариата Кабмина – на 271,6 млн грн, Государственную судебную администрацию – на 1 млрд 576,3 млн грн Офис Генпрокурора – на 1 млрд 402,6 млн грн.

Помимо того сокращены расходы таким распорядителям как Минэкономики – на 689,4 млн грн (преимущественно на Госпродпотребслужбу и противоэпизоотические меры), МИД – на 562,7 млн грн, Минздрав – 588,7 млн грн, Минэнерго – 510,6 млн грн (преимущественно в угольной отрасли), Минагрополитики – 552,4 млн грн (преимущественно формирование Фонда гарантирования кредитов в АПК и инвентаризация земель для Госгеокадастра).

В этом списке также Минспорта – 1 млрд 258,4 млн грн, Минфин с налоговой, таможней и Госфинмониторингом – 2 млрд 507,3 млн грн, Минюст – 669,4 млн грн, Минкультуры – 847,2 млн грн, Минреинтеграции – 437,6 млн грн, Нацакадемия наук – 549,8 млн грн, Государственное космическое агентство – 245,2 млн грн (из них утилизация ракетного топлива – 240 млн грн) и целый ряд других госорганов с сокращением расходов поменьше.

Однако основные сокращения идут по общегосударственным расходам, курируемым Минветеранов – 5 млрд 496,1 млн грн (преимущественно субвенции местным бюджетам), Минобразования и науки – 14 млрд 771,3 млн грн (в т.ч. образовательная субсидия местным бюджетам – 10,8 млрд грн) и Минсоцполитики – 32 млрд 147,5 млн грн (в т.ч. Пенсионному фонду – 20,1 млрд грн).

Помимо того 3 млрд 774,4 млрд грн будут высвобождены за счет Мининфраструктуры, преимущественно за счет введенной накануне войны статьи гарантирования полетов в Украину (3,63 млрд грн).

Как сообщалось, в марте правительство уже провело первый такой секвестр бюджета на 107 млрд грн – эти средства также через Резервный фонд были направлены на финансирование приоритетных потребностей во время войны, в том числе поддержку армии. Как пояснил министр финансов Сергей Марченко, такие полномочия у правительства есть в рамках введенного в стране военного положения.