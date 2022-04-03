Экспорт украинских товаров в марте-2022 из-за войны сократился вдвое, импорт - более чем втрое - Минэкономики

Украина в марте 2022 года экспортировала 5,97 млн тонн товаров на сумму $2,7 млрд, что в 2,2 раза меньше показателя за февраль по количеству и вдвое меньше по стоимости, тогда как импорт товаров в Украину в марте составил 5 млн тонн на $5,9 млрд, что более чем втрое меньше февральских показателей.

"Объем экспорта Украины в марте составил 5,97 млн тонн на сумму $2,7 млрд. В то время как в феврале государство экспортировало 13,1 млн тонн товаров стоимостью $5,3 млрд. Главными статьями экспорта являются руды, кукуруза, ферросплавы и масло", - указало Министерство экономики к релизе в воскресенье.

Особенно пострадал экспорт металлов и сельскохозяйственной продукции, вместе с тем объем экспорта ряда товаров с глубокой переработкой практически не изменился по сравнению с довоенным временем, добавили в Минэкономики.

Министерство констатирует существенное сокращение экспорта металла. В частности, экспорт плоского проката упал почти в 10 раз - с 437 тыс. тонн в феврале до 47 тыс. тонн в марте. "По некоторым позициям металлургии экспорт не производился вообще. Это связано в первую очередь с физическим разрушением металлургических объектов и остановкой производства", - прокомментировало министерство.

В марте Украина экспортировала 1,1 млн тонн кукурузы, 309 тыс. тонн пшеницы, 118 тыс. тонн подсолнечного масла, 40 тыс. тонн соевых бобов. Это в четыре раза меньше, чем в феврале, свидетельствуют данные Минэкономики.

"В то же время, по многим позициям товаров с глубокой переработкой объем экспорта остался на уровне прошлого месяца и даже увеличился. Это, например, кабельная продукция, экспорт которой составил $111 млн ($130 млн в феврале) или листы облицовочные из дерева - $32 млн против $26 млн в феврале", - указало Минэкономики.

Из-за российского вторжения значительные потери понес импорт Украины: если в феврале государство импортировало 5 млн тонн товаров на сумму $5,9 млрд, то в марте - 1,6 млн тонн стоимостью $1,8 млрд, указано в сообщении.

В настоящее время важнейшими статьями импорта в Украину являются газ, нефть, нефтепродукты и уголь.

"Враг целенаправленно подрывает экономику нашего государства путем блокирования отечественного экспорта. Традиционным путем вывоза экспортных товаров были порты Черного моря, заблокированные сегодня россией. К тому же оккупанты атакуют металлургические предприятия и сельскохозяйственную инфраструктуру, чтобы воспрепятствовать восстановлению наших возможностей в будущем. Все это угрожает не только Украине, но и всему миру, ведь наше государство было гарантом продовольственной безопасности в ряде стран Африки и Ближнего Востока", - цитирует пресс-служба министерства первого вице-премьер-министра Украины - министра экономики Украины Юлию Свириденко.

Чтобы противостоять этому, Украина увеличивает пропускную способность железнодорожного, автомобильного и речного транспорта на западной границе Украины, привлекая производителей, трейдеров, транспортные компании, отметила Свириденко.

"Остатков базовых сельскохозяйственных культур в Украине достаточно, чтобы обеспечивать экспорт. Кроме того, начало посевной кампании внушает сдержанный оптимизм на будущий урожай", - отметила глава министерства.