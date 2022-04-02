Украина денонсировала еще два соглашения с Россией и Беларусью

Кабинет министров Украины денонсировал соглашение с Российской Федерацией о сотрудничестве в области стандартизации, метрологии и сертификации. Кроме того денонсировано соглашение с Беларусью о сотрудничестве в области стандартизации, метрологии и сертификации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства от 1 апреля 2022 г. № 392.

"Прекратить действие соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области стандартизации, метрологии и сертификации, совершенного 14 марта 1994 г. в г. Москве.

Прекратить действие соглашения между правительством Украины и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области стандартизации, метрологии и сертификации, совершенного 16 июня 1994 г. в г. Гомеле", - говорится в документе.

Министерству иностранных дел поручается в установленном порядке уведомить правительство Российской Федерации и правительство Республики Беларусь о прекращении действия соглашений.