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Украина денонсировала еще два соглашения с Россией и Беларусью
21:13 02.04.2022 |
Кабинет министров Украины денонсировал соглашение с Российской Федерацией о сотрудничестве в области стандартизации, метрологии и сертификации. Кроме того денонсировано соглашение с Беларусью о сотрудничестве в области стандартизации, метрологии и сертификации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства от 1 апреля 2022 г. № 392.
"Прекратить действие соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области стандартизации, метрологии и сертификации, совершенного 14 марта 1994 г. в г. Москве.
Прекратить действие соглашения между правительством Украины и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области стандартизации, метрологии и сертификации, совершенного 16 июня 1994 г. в г. Гомеле", - говорится в документе.
Министерству иностранных дел поручается в установленном порядке уведомить правительство Российской Федерации и правительство Республики Беларусь о прекращении действия соглашений.
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