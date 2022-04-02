Финансовые новости
- |
- 02.04.22
- |
- 18:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Украина ежемесячно тратит на войну 10 миллиардов долларов
18:08 02.04.2022 |
За месяц военных действий Украинское государство тратит примерно 10 млрд долларов. Эти подсчеты Министерство финансов Украины предоставило во время совещания Владимира Зеленского с экономическими блоками Офиса президента и Кабинета министров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента.
Во время совещания участники обсудили состояние украинской экономики на втором месяце отпора военному вторжению России, а также рассмотрели прогнозы ее развития в ближайшей перспективе.
На совещании обсудили источники финансирования расходов, в частности собственные налоговые поступления и помощь международных партнеров Украины. В этом же контексте коснулись перспективы перехода на упрощенную систему налогообложения, которая запланирована на апрель.
Участники встречи также обсудили проведение посевной кампании, в частности обеспечение аграриев горючим. Были рассмотрены пути диверсификации импорта топлива и защиты энергетической инфраструктуры Украины от бомбардировок российской армией, отметили в пресс-службе.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Любые инициативы по установлению мира в Украине не должны замораживать конфликт - Кулеба
|США идут на крупнейшее в истории распечатывание стратегического запаса нефти
|Накануне новой фазы войны. Почему Запад не верит в наши переговоры с Путиным
|Украина подала в Конгресс США перечень необходимой военной помощи
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украина ежемесячно тратит на войну 10 миллиардов долларов
|Из зоны боевых действий на запад Украины уже эвакуированы 150 предприятий
|НБУ за месяц продал из резервов 1,8 млрд долларов
|Правительство выделило средства на страхование железнодорожного экспорта
|Общий фонд госбюджета в 1 кв.-2022 сведен с дефицитом 67,5 млрд грн - Минфин
|Байден: вслед за США свыше 30 стран решили высвободить нефть из резервов
|Рада расширила полномочия НКЦБФР на время военного или особого положения
Это интересно
|Определён уровень локализации Lada и иномарок в России по итогам 2021 года
|Запчасти закончились: автовладельцы в России лишаются гарантийного ремонта
|В браузере Opera появилась поддержка биткоина, Polygon и Solana
|Названы самые надёжные китайские бренды автомобилей
|Renault думает, кому передать долю в «АвтоВАЗе»
|SpaceX запустит 60 ракет Falcon 9 в этом году — это больше, чем Китай запустил за 2021 год
|Крупнейший банк Великобритании начнёт использовать квантовые технологии IBM