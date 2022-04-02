Из зоны боевых действий на запад Украины уже эвакуированы 150 предприятий

В Украине продолжается эвакуация предприятий из зоны боевых действий на запад страны. По состоянию на 2 апреля уже 150 предприятий перемещены, из них 57 работают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева.

По его данным, получено 1322 заявок на эвакуацию, 435 передано на транспортировку.

Гетманцев напомнил, что заявку на релокацию можно подать по ссылкой, приобщаться к логистике.