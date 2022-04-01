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Поступления в госбюджет в марте были на уровне 92%
21:16 01.04.2022 |
В марте 2022 года в общий фонд государственного бюджета поступило 103,4 млрд гривен, таким образом месячная роспись была выполнена на 92,9%.
Об этом говорится в сообщении Минфина.
Примечательно, что на первом месте по поступлениям были дивиденды от предприятий с государственной долей. Таких доходов было на 32,5 миллиарда.
Также в ведомстве сообщили, что расходы общего фонда госбюджета за январь-март составили 356,4 миллиарда, что соответствует 67,8% от плана на этот период.
Дефицит государственного бюджета за январь-март был на уровне 67,5 миллиарда при запланированном в 266,1 миллиарда.
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