Профицит текущего счета платежного баланса в феврале составил 383 млн долларов (в феврале 2021 года - 134 млн долларов).

Об этом говорится в материалах НБУ, передают Українські Новини.

По операциям текущего счета без учета реинвестированных доходов профицит составил 393 млн долларов по сравнению с 350 млн долларов в феврале прошлого года.

За январь-февраль 2022 профицит текущего счета составил 1.0 млрд долларов (в январе-феврале 2021 года - 0.3 млрд долларов).

Без учета реинвестируемых доходов профицит составил 1.5 млрд долларов (за два месяца 2021 года - 1.2 млрд долларов).

Экспорт товаров увеличился на 31.1% (в январе - в 1.6 раза), в то время как импорт вырос на 30.7% (в январе - в 1.5 раза).

По сравнению с предыдущим месяцем, экспорт товаров уменьшился на 3.9%, в то время как их импорт остался почти неизменным (сократился всего на 0.7%).

Экспорт товаров составил 5.4 млрд долларов.

Основным фактором роста оставался выросший на 40.7% экспорт продовольственных товаров (в январе - в 2.1 раза) преимущественно благодаря экспорту зерновых (вырос в 1.8 раза).

Импорт товаров составил 6 млрд долларов.

Энергетический импорт увеличился в 1.6 раза (в январе вырос такими же темпами) преимущественно за счет импорта нефтепродуктов и угля.

Неэнергетический импорт вырос на 24.2% (в январе - на 48.3%).

Чистый отток по финансовому счету составил 1.9 млрд долларов (в феврале прошлого года - 164 млн долларов) и обусловливался главным образом операциями частного сектора.

За два месяца 2022 чистый отток по финансовому счету составил 4.3 млрд долларов (за аналогичный период прошлого года - 0.5 млрд долларов).

Дефицит сводного платежного баланса составил 1.5 млрд долларов (в феврале 2021 года - 28 млн долларов).

Погашение долга перед МВФ составило 138 млн долларов.

По состоянию на 1 марта 2022 объем международных резервов составил 27.6 млрд долларов, что обеспечивает финансирование импорта текущего периода в течение 3,8 месяца.