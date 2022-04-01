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Профицит текущего счета платежного баланса в феврале составил $383 млн
13:41 01.04.2022 |
Профицит текущего счета платежного баланса в феврале составил 383 млн долларов (в феврале 2021 года - 134 млн долларов).
Об этом говорится в материалах НБУ, передают Українські Новини.
По операциям текущего счета без учета реинвестированных доходов профицит составил 393 млн долларов по сравнению с 350 млн долларов в феврале прошлого года.
За январь-февраль 2022 профицит текущего счета составил 1.0 млрд долларов (в январе-феврале 2021 года - 0.3 млрд долларов).
Без учета реинвестируемых доходов профицит составил 1.5 млрд долларов (за два месяца 2021 года - 1.2 млрд долларов).
Экспорт товаров увеличился на 31.1% (в январе - в 1.6 раза), в то время как импорт вырос на 30.7% (в январе - в 1.5 раза).
По сравнению с предыдущим месяцем, экспорт товаров уменьшился на 3.9%, в то время как их импорт остался почти неизменным (сократился всего на 0.7%).
Экспорт товаров составил 5.4 млрд долларов.
Основным фактором роста оставался выросший на 40.7% экспорт продовольственных товаров (в январе - в 2.1 раза) преимущественно благодаря экспорту зерновых (вырос в 1.8 раза).
Импорт товаров составил 6 млрд долларов.
Энергетический импорт увеличился в 1.6 раза (в январе вырос такими же темпами) преимущественно за счет импорта нефтепродуктов и угля.
Неэнергетический импорт вырос на 24.2% (в январе - на 48.3%).
Чистый отток по финансовому счету составил 1.9 млрд долларов (в феврале прошлого года - 164 млн долларов) и обусловливался главным образом операциями частного сектора.
За два месяца 2022 чистый отток по финансовому счету составил 4.3 млрд долларов (за аналогичный период прошлого года - 0.5 млрд долларов).
Дефицит сводного платежного баланса составил 1.5 млрд долларов (в феврале 2021 года - 28 млн долларов).
Погашение долга перед МВФ составило 138 млн долларов.
По состоянию на 1 марта 2022 объем международных резервов составил 27.6 млрд долларов, что обеспечивает финансирование импорта текущего периода в течение 3,8 месяца.
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