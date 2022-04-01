Финансовые новости
- |
- 01.04.22
- |
- 14:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
МВД возобновило перерегистрацию автомобилей при купле-продаже
13:16 01.04.2022 |
Министерство внутренних дел возобновило услугу по перерегистрации транспортного средства при оформлении договора купли-продажи. В сервисном центре МВД можно перерегистрировать машину с 31 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.
Также граждане могут сдавать экзамены на категории С1, С, С1Е, СЕ, D1, D, D1E, DE, сообщили в пресс-службе.
"Лицам, прошедшим обучение в автошколе, будет доступен теоретический экзамен на категорию В. Впоследствии будет восстановлено сдачу и практического экзамена на дорогах общего пользования", - говорится в сообщении.
Напомним, что правительством была отменена сдача практического экзамена в сервисном центре МВД на автоплощадке, кроме категорий А1, А, В1.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Накануне новой фазы войны. Почему Запад не верит в наши переговоры с Путиным
|Украина подала в Конгресс США перечень необходимой военной помощи
|Россия говорит, что будет принимать оплату стран ЕС за газ в евро
|Германия «в целом» готова стать гарантом безопасности для Украины
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Цены на нефть 1 апреля стабилизируются после обвала
|Профицит текущего счета платежного баланса в феврале составил $383 млн
|МВД возобновило перерегистрацию автомобилей при купле-продаже
|Международное энергетическое агентство созывает экстренное совещание из-за роста цен на нефть
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 01.04.22
|Минэкономики: ВВП Украины в I квартале сократится на 16%
Это интересно
|В браузере Opera появилась поддержка биткоина, Polygon и Solana
|Названы самые надёжные китайские бренды автомобилей
|Renault думает, кому передать долю в «АвтоВАЗе»
|SpaceX запустит 60 ракет Falcon 9 в этом году — это больше, чем Китай запустил за 2021 год
|Крупнейший банк Великобритании начнёт использовать квантовые технологии IBM
|Мошенники разместили в Play Маркете фальшивое приложение «Россграм»
|Минюст США поддержал законопроект об ограничении влияния Apple, Amazon и Google