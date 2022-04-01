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Минэкономики: ВВП Украины в I квартале сократится на 16%
09:09 01.04.2022 |
По оценкам Министерства экономики, в I квартале 2022 года ВВП Украины сократится на 16%.
Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом рассказал первый замминистра экономики Денис Кудин в эфире телемарафона.
"Мы оцениваем падение ВВП в первом квартале на уровне 16%, общегодовое падение может составить около 40% ВВП. Это очень значительные цифры, и они имеют место именно из-за вооруженной агрессии российской федерации", - сказал он.
Кудин добавил, что украинская экономика начала "оживать" только в последние недели, однако, еще очень много предприятий и бизнесов не работает.
Как сообщал Укринформ, Международный валютный фонд ожидает, что объемы производства в Украине упадут ниже ранее прогнозируемого уровня, до 25-30% по итогам нынешнего года - из-за разрушений, человеческих и экономических потерь от российской войны в Украине.
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