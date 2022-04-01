Минэкономики: ВВП Украины в I квартале сократится на 16%

По оценкам Министерства экономики, в I квартале 2022 года ВВП Украины сократится на 16%.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом рассказал первый замминистра экономики Денис Кудин в эфире телемарафона.

"Мы оцениваем падение ВВП в первом квартале на уровне 16%, общегодовое падение может составить около 40% ВВП. Это очень значительные цифры, и они имеют место именно из-за вооруженной агрессии российской федерации", - сказал он.

Кудин добавил, что украинская экономика начала "оживать" только в последние недели, однако, еще очень много предприятий и бизнесов не работает.

Как сообщал Укринформ, Международный валютный фонд ожидает, что объемы производства в Украине упадут ниже ранее прогнозируемого уровня, до 25-30% по итогам нынешнего года - из-за разрушений, человеческих и экономических потерь от российской войны в Украине.