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Около 85% бизнеса частично или полностью остановили работу из-за войны - исследование
17:55 31.03.2022 |
Частично или полностью приостановили работу своих компаний из-за войны около 85% респондентов из 355 представителей бизнеса, опрошенных Gradus Research при поддержке Киевской школы экономики (КШЭ) в рамках проведенного ими исследования.
"Война внесла существенные изменения в работу украинского бизнеса: в режиме частичной работы или вообще остановили работу около 85% бизнеса, среди которых 1% прекратили деятельность и не планируют возобновление, а 35% приостановили ее, ожидая лучших времен", - указали авторы исследования в релизе на сайте КШЭ.
При этом отраслевая трансформация как один из способов спасения бизнеса от закрытия оказалась актуальной для 37% предприятий, принявших участие в исследовании - в 21% случаев бизнес находится в стадии отраслевой трансформации. При этом полностью или частично трансформировались 16% респондентов и столько же потенциально может присоединиться к этому процессу.
"Наиболее популярными сферами деятельности бизнеса с начала войны является розничная торговля пищевыми и непищевыми продуктами - суммарно до 24% бизнеса, принявшего участие в исследовании, приходится именно на эти две сферы", - указано в релизе.
Как отмечает Gradus, 86% бизнеса работает с меньшей загруженностью по сравнению с довоенным временем, однако есть и те, чья загруженность даже выросла.
"В качестве сложностей, возникающих в организации работы бизнеса, половина аудитории называют нехватку заказов. До трети респондентов (29%) жалуются на проблемы с логистикой", - указали исследователи.
Что касается помощи от правительства, то 37% респондентов, согласно полученным в ходе исследования результатам, рассчитывают на налоговые каникулы.
Среди других ожиданий - помощь с организацией логистики, доступ к удешевленным финансам, продвижение продукции и удержание ключевых сотрудников от отъезда за границу, военной службы.
Авторы исследования отмечают, что сложные времена бизнеса существенно отражаются и на финансовой поддержке работников и поставщиков - 3-5% бизнеса выплачивают сравнительно большие выплаты, 14-19% выполняют выплаты на довоенном уровне. Другие бизнесы либо снизили долю выплат, либо прекратили вообще - 39% не выплачивают заработную плату, и 29% - не выплачивают поставщикам.
В сообщении уточняется, что опрос проводился методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении в городах с населением более 50 тыс. человек, выборка составила 355 респондентов.
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