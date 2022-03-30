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США предоставят Украине $500 млн прямой бюджетной помощи
Соединенные Штаты намерены предоставить правительству Украины 500 миллионов долларов в виде прямой бюджетной помощи.
Об этом заявил президент США Джо Байден во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским, пишет "Европейская правда".
"Лидеры обсудили, как Соединенные Штаты работают круглосуточно, чтобы выполнить основные запросы Украины на помощь в области безопасности, критический эффект этого оружия для конфликта, а также продолжающиеся усилия США с союзниками и партнерами по выявлению дополнительных возможностей для оказания помощи украинским военным, защищающим свою страну", - говорится в заявлении Белого дома.
Также обсуждались дополнительные санкции и гуманитарная помощь, объявленные на прошлой неделе.
Отмечается, что Зеленский проинформировал президента Байдена о статусе переговоров Украины с Россией.
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