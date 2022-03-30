Более 900 предпринимателей намерены эвакуировать бизнес в безопасную зону

На сегодняшний день более 900 предпринимателей намерены эвакуировать свой бизнес с территорий, где ведутся боевые действия, в Западную Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации работодателей Украины, передает Укринформ.

«Согласно государственной программе поддержки украинского бизнеса в военное время, предприятия, мощности которых находятся в зоне боевых действий, могут релоцироваться в Западную Украину. На сегодняшний день желание эвакуировать свой бизнес в безопасную зону озвучили более 900 предпринимателей, перемещено уже 50 предприятий», - говорится в сообщении.

Отмечается, что для помощи таким предприятиям, в частности, в подборе новых сотрудников, организации логистики, обучении работников и создании кадровых резервов, Федерация работодателей и кадровый портал grc.ua также внедряют общий проект.

"На платформе grc.ua и в кабинете Федерации будут бесплатно размещаться вакансии предприятий, а также компаний, обеспечивающих логистику промышленных мощностей, перевозку персонала, подготовку и обучение новых сотрудников", - подчеркнули в ФРУ.

Как сообщалось, по данным Минэкономики, по состоянию на 29 марта мощности 98 предприятий уже перевезены в Западную Украину. 375 участников государственной программы находятся на стадии переезда. В целом Министерством экономики получено 1164 заявки от предпринимателей, из которых 1058 уже проработаны.