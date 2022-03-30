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В Украине запустили платформу Prozorro+
16:12 30.03.2022 |
Prozorro разработала и запустила платформу Prozorro+, которая необходима для обеспечения неотложных потребностей государства и возобновления украинского бизнеса во время войны.
Об этом сообщает пресс-служба Prozorro, передает Укринформ.
«У нас лучшая армия в мире. Она заслуживает лучшего тыла. И здесь на первый план выходит, с одной стороны, способность государства быстро закрывать свои неотложные потребности, а с другой - возможность для бизнеса возобновить свою работу и поддерживать экономику. Платформа Prozorro+ поможет объединить эти две цели», - говорится в сообщении.
На Prozorro+ могут зарегистрироваться компании, готовые поставлять государству товары для гуманитарных нужд - горючее, пищевые продукты, одежду, ноутбуки, генераторы и т.д. В свою очередь, государственные и местные органы власти, военно-гражданские администрации и гуманитарные штабы смогут публиковать свои потребности в товарах.
В пилотном режиме проект уже работает для 15 заказчиков, среди которых Министерство аграрной политики и продовольствия, Министерство социальной политики, Укрзализныця, Львовская ОГА, Штаба гуманитарной помощи при Национальном агентстве по предотвращению коррупции.
Как сообщал Укринформ, в электронной системе Prozorro. Продажи с начала войны объявлено 1 906 земельных аукционов, из них - 1 484 касаются продажи или аренды сельскохозяйственных земель.
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