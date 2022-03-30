Минфин согласовал с депутатами инициативу о повышении для работающих в России международных компаний прямых налогов в 1,5 раза, - Гетманцев

Министерство финансов согласовало с депутатами Верховной Рады инициативу о взимании с международных компании, работающих в России, которые также ведут деятельность в Украине, прямых налогов с коэффициентом 1,5.

Об этом в интервью Українським Новинам сообщил председатель комитета Верховной Рады о вопросам финансовой, таможенной и налоговой политики, депутат от фракции партии «Слуга Народа» Данил Гетманцев.

«Мы с Минфином согласовали концепцию этого налога. Согласно этому концепту, мы предлагаем прямые налоги, уплачиваемые такими компаниями, взимать с коэффициентом 1,5 к существующей ставке. То есть в полтора раза больше ставки будут», - сказал политик.

По его данным, под действие этой нормы может попасть до 100 крупных международных компаний.

Гетманцев не считает, что эти компании будут оспаривать повышенные ставки в судебном порядке.

Как сообщалось, по словам депутата от фракции «Голос» Ярослава Железняка, парламентарии готовят законопроект о дополнительном налоге для работающих в России международных компаний.