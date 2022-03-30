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Украина уже получила более $3 млрд международной финподдержки, еще про $10 млрд ведутся переговоры - Шмыгаль
09:44 30.03.2022 |
Украина уже получила более $3 млрд международной финансовой поддержки, еще о $10 млрд ведутся переговоры, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Мы каждый день ведем разговоры о финансовой поддержке Украины. Более $3 млрд уже получили. Еще относительно $10 млрд ведем переговоры. И это только начало", - сказал Шмыгаль на заседании правительства во вторник.
Также премьер отметил, что власти ведут работу по восстановлению Украины в трех направлениях.
«Первый - это грамотный подсчет всех убытков наших людей и нашего государства от этой агрессии. Второй - это замораживание и арест всех российских средств, активов за рубежом. Третье - это аккумуляция средств от партнеров в Фонд восстановления Украины», - добавил он.
Шмыгаль подчеркнул, что речь идет о новом Плане восстановления Украины, который объединит страны мира: от США до Японии, от Австралии до Канады.
"Страны Европы готовы демонстрировать лидерство в этом вопросе, и надеемся, это будет не только на словах, но мы действительно увидим, что такое объединенная Европа, что такое объединенный мир вокруг Украины", - сказал премьер.
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