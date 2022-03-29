Украина получит кредит EUR300 млн от Французского агентства развития

Министр финансов Украины Сергей Марченко 28 марта подписал договор с Французским агентством развития о получении кредита в объеме EUR300 млн на льготных условиях, говорится в сообщении министерства во вторник.

"Я очень благодарен нашим французским коллегам за оперативное решение. Предоставленные нам средства чрезвычайно важны для поддержания стабильности финансовой системы в условиях полномасштабной войны с РФ", – цитируются в нем слова министра.

Кредит предоставляется по фиксированной процентной ставке в размере 1,04% годовых на 15 лет (с учетом льготного периода отсрочки погашения кредита сроком пять лет с даты заключения кредитного договора), уточняется в сообщении.

Согласно ему, денежные средства будут использованы для финансирования государственного бюджета.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью агентству "Интерфакс-Украина" на днях заявил, что Украина с начала войны уже получила более $3 млрд международной финансовой поддержки, еще про $10 млрд ведутся переговоры.